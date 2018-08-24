ربورطاج...عيد الأضحى بسوس وإرث ''بوجلود'' الموشوم بالفرجة والنكسة ﻿

تكتسي احتفالات عيد الأضحى المبارك بجهة سوس ماسة طابعا خاصا ومميزا، يجعلها تتفرد عن باقي جهات المملكة، وذلك بإحيائها لطقوس وعادات ضاربة في تاريخ وعمق الثقافة الأمازيغية بتنوع مشاربها وتوجهاتها

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تكتسي احتفالات عيد الأضحى المبارك بجهة سوس ماسة طابعا خاصا ومميزا، يجعلها تتفرد عن باقي جهات المملكة، وذلك بإحيائها لطقوس وعادات ضاربة في تاريخ وعمق الثقافة الأمازيغية بتنوع مشاربها وتوجهاتها الإيديولوجية، ومن أهم ما يميز مدينة أكادير هو ثقافة ''هرما'' أو ''بولبطاين'' او ''بوجلود'' كما يحلو للبعض تسميته.

بوجلود موروث ثقافي ذو تاريخ وحضارة

ما أن تقوم الأسر بإكمال نحر أضاحي العيد وتناول وجبة الغذاء حتى تظهر ''مخلوقات غريبة'' بلباس تنكري وجلود من الماعز، وتحمل في أياديها قوائما، تضرب بها كل من تصادفه في طريقها، وتجوب وتصول بمختلف أزقة ودروب الأحياء الشعبية، معلنة عن بدء احتفالات ''بوجلود'' خاصة بكل من الدشيرة، وبنسركاو، وتراست، واحشاش، وأيت ملول، وإنزكان، وأزرو، وغيرها من الأحياء الأكثر شعبية بهذا الموروث الثقافي، الذي يستمد دلالته وعبقه التاريخي من القارة الإفريقية والثقافة الأمازيغية، وشخصية بوجلود مستوحاة من أساطير قديمة تتحدث عن وحش تتدلى منه الجلود كان يزرع الرعب في الناس خاصة في البوادي النائية.

وفي رواية أخرى، فبوجلود يعود أصله إلى أزمنة كان فيها اللصوص يظهرون فيها للناس في هيئات متنكرة ومتخفية، وهم يرتدون جلود الأكباش والماعز من أجل نهب وسرقة ممتلكاتهم، ومتاعهم وأموالهم دون أن يتم التعرف عليهم.

ويرى الباحث الفلندي ''إدوارد وسترماك'' أن المهرجان التنكري من الطقوس المغربية التي ظهرت في العصور القديمة، وله ارتباط وثيق بعلاقة الإنسان مع الطبيعة، وتقديس الحيوان''.

وبناءً على هذه القراءة التي قدمها الباحث الفلندي، فإنها أرخت بظلالها على مجموعة من المؤرخين، الذين أكدوا على أن موروث ''بوجلود'' منبثق من أساطير تقديس الإنسان الإفريقي للحيوان، وهي الأساطير التي دخلت للمغرب مع نزوح الأفارقة ودخولهم للمملكة جالبين معهم تقاليدهم وعاداتهم الأصيلة ومن بينها بوجلود.

بوجلود وصناعة الفرجة

كان الناس قديما يختارون في القرية شخصا ذا بنية جسمانية قوية لإلباسه جلود الخروف أو الماعز، مع إمساكه لقوائم في يديه ثم يجوب القرية طولا وعرضا في موكب يرافقه فيه الأطفال الصغار وشباب القرية، الذين قد يتطوع بعضهم لارتداء الجلود، متنكرين في أزياء تنبعث منها روائح تكون في بعض الأحيان كريهة، نظرا لعدم تمكنهم من غسلها قبل وضعها فوق أجسامهم، ويطرقون أبواب البيوت طالبين النقود مع ضربهم لكل من يفتح الباب في وجههم على الكتف، وهو ما يسمى ''البروك'' في الثقافة الشعبية لهذا الموروث.

وفي الوقت الحالي تزهو المدن السوسية وخاصة أكادير وأحياؤها، ويلبس شبابها ثوب ''بوجلود''، حيث يسعى هؤلاء إلى جمع جلود الماعز أياما قبل العيد، وكذا صبيحة العيد، ليحصلوا على عدد كافٍ منها يصل في بعض الأحيان لأكثر من 10 جلدة ''ماعز''، يتم فيما بعد نثر ''الشبة'' وماء ''الزهر'' و ''الملح'' عليها، وتطلى بها تفاديا لانبعاث الروائح الكريهة منها، ثم تأتي عملية خياطتها على مقاس جسم كل شخص لتصبح جاهزة للباس، وتغطي ''اللبسة'' كل أنحاء الجسم، ويظهر الوجه فقط الذي يتفنن كل شاب في رسم لوحات فنية ورسومات عليه باستعمال صباغة تخصص لهذا الغرض.

وما إن يدنو المساء حتى تنطلق الاحتفالات بجل شوارع المدينة وأحيائها في مواكب مختلفة، وتقرع الطبول، وتعزف سمفونيات وأهازيج تستمد جذورها من الثرات المغربي الأمازيغي، ويتحلق الأطفال الصغار حولهم في أجواء تضفي على مناطق سوس حلة بهية تميزها عن باقي مدن وجهات المملكة المغربية، حيث تلبس الوجوه أقنعة قريبة من شخصيات أفلام الرعب، وتجري وراء أطفال صغار يلاحقونها بكثير من الحب والدهشة، وفي أياديها تحمل قوائم خرفان تضرب بها كل عابر رفض إعطاءها بعض الدراهم في شكل فرجوي بهيج، هدفه الأسمى هو رسم السرور والحبور في وجوه الأطفال، وإدخال الفرحة والبركة على كل الأسر التي يصادفونها في طريقهم.

بوجلود والاسترزاق

تطورت اليوم احتفالات بوجلود بأحياء أكادير الكبير، وقفزت من احتفال جد بسيط يلبس فيه شباب الحي جلود الماعز إلى احتفالات كبرى تنظم على صعيد عدد من الأحياء الكبيرة كالجرف وتراست والدشيرة وإنزكان وأيت ملول وأحشاش وأزرو، وغيرها من الأحياء التي تشتهر بتخليدها لطقوس هذه العادة التراثية الأمازيغية، وانسلخت من جلدها التقليدي البسيط والعشوائي إلى طابع أكثر تنظيما واحترافا، حيث أصبحت عدة جمعيات مدنية تتهافت وتتسابق للظفر برخص استثنائية لتنظيم احتفالات هذه العادة الضاربة في جذور وعمق تاريخ جهة سوس ماسة، وذلك للاستفادة من الدعم الذي ترصده مجموعة من الجهات لإحياء هذا الموروث الثقافي، سواء من شركات خاصة وجماعات محلية، وإن استحسن عدد من المواطنين هذه المسألة لما تكتسيه من ضبط وتنظيم وتأطير لشباب ''بوجلود''، لتمر الاحتفالات في أحسن الظروف، وعدم خروجها عن سكتها وما يرافقها من حالات شاذة من ضرب وجرح وسرقة، فإن هناك أطرافا أخرى يثيرها تهافت هذه الجمعيات، وتؤكد أنه ليس حبا في سواد أعين ''بوجلود''، وإنما حبا في الميزانيات الكبيرة التي توضع رهن إشارة هذا الموروث لإحيائه، وهو ما يضعها في قفص الاتهام بتهمة الاسترزاق باسم ''بوجلود'' وتحت غطائه، نتيجة كثرة الحفلات المنظمة بهذا الخصوص، فلا تمر من حي وزقاق دون أن تجد فيه حفلا تؤطره جمعية معينة، حيث أصبحت عدد حفلات بوجلود كالفطر تتفرخ بسرعة لامتناهية، مما يثير العديد من علامات الاستفهام حولها ومدى خضوعها للرقابة المالية والقانونية على الأموال التي تدعم بها لتنظيم هذه الحفلات الخاصة بـ ''بوجلود''.

قطار بوجلود الجارف

كانت ساكنة مدن وقرى جهة سوس ماسة تنتظر على أحر من الجمر أن يصل عيد الأضحى المبارك لتشاهد احتفالات شباب الأحياء الشعبية بعادة ''بوجلود''، حيث تخرج لتصطف على الأرصفة، وتملأ الساحات التي تشهد مرور شباب مكسوين بجلود الماعز وآخرين متنكرين في ألبسة نسائية ورجالية تجسد شكلا فرجويا، هدفه الأسمى هو رسم البسمة على الثغور التي أنهكتها أثمنة أضاحي العيد المشتعلة، إلا أن هذه البسمة تحولت في الآونة الأخيرة إلى ندامة وحزن عند الكثيرين من ضحايا هذا الإرث المتحول لوحش مرعب يخطف الأرواح ويترك عاهات مستديمة بفعل كثرة الجرائم التي ترتكب تحت غطاء ''جلود'' بريئة براءة الذئب من دم يوسف من مرتديها، الذين حولوها إلى غطاءات يتسترون تحتها، لتصفية حسابات شخصية مع أقرانهم يقول محمد البالغ من العمر 25 سنة فبنبرة وقسمات وجه مشدودة، يتذكر بحسرة كبيرة ما وقع لصديق له بحي بنسركاو قبل سنوات، حينما دنى منه شاب متنكر في زي ''بوجلود'' واستل من تحته سكينا شبيها بالذي تذبح به خرفان العيد ليوجه له به طعنة أردته قتيلا جراء حساب قديم بينهما واستغل فرصة ''بوجلود'' ليثأر منه .

ومن جانبها، تقول مريم وهي طالبة جامعية أنها خرجت السنة الماضية، وكلها لهفة لمشاهدة العروض الفلكلورية التي يبدع فيها شباب ''تيكمي أوفلا'' بحي الدشيرة، لترجع بخفي حنين لمنزلها بعدما فقدت هاتفها النقال الذي سلب منها من طرف شخصين، كانا على متن دراجة نارية يرتديان لباس جلود ''الماعز''.

وزادت موضحة بنبرة حزينة أن عادة بوجلود اليوم اندس بينها مجرمون من ذوي السوابق العدلية، ويتخدون من لباس ''بوجلود'' غطاءً يتسترون به لتنفيد سرقاتهم واعتداءاتهم التي تطال أناسا أبرياء خرجوا للفرجة لتتحول فرحتهم بقدوم ''هرما'' أو ''بوجلود'' إلى كابوس لن ينمحي من ذاكرتهم مدى حياتهم.

هي إذن شهادات تعكس بين طياتها مدى الانزلاقات الخطيرة التي أضحت عليها عادة ''بوجلود'' بجهة سوس ومدنها، التي خرج فيها هذا الموروث الثقافي عن سكته الصحيحة، بعدما اختلط فيه الحابل بالنابل والصالح بالطالح، ليشكلوا لوحات من الانحراف والإجرام المؤثث بالجلود، يتنافس بها مع الأشكال الفرجوية التي بدأت تندثر، لتحل محلها هذه الأنماط الإجرامية في حال لم يتم تنقيته من الشوائب التي أصابت جسده ليصبح عليلا.



كرنفال احتفالي

تستمر احتفالات بوجلود بجهة سوس ماسة لمدة تصل في بعض الأحياء لأسبوع، وتختتم بتنظيم موكب فرجوي كبير على شاكلة موكب، تستعرض من خلاله جل الفرق الممثلة لجمعيات المجتمع المدني لوحاتها الفنية، ويجوب مختلف أزقة وشوارع مدينة ''الدشيرة الجهادية'' التي دأبت على احتضانه، ويطلق عليه الكثيرون اسم ''ديفيلي'' أو كرنفال ''بيلماون بودماون''، حيث يجمع ثلة من الشباب والمراهقين، منهم من يشارك بشكل فردي أو من يحتشد إلى جانب أصدقائه، ليشكلوا فرقة ترتدي ثيابا تميزها عن غيرها من الفرق الأخرى المشاركة وتتزين بها، لتستعرضها في الموكب الغفير الذي تحج إليه ساكنة جهة سوس من كل فج عميق لمشاهدته، حيث تمتلئ أرصفة الطرقات، وتغلق مختلف الشوارع التي يمر منها ''الديفيلي''، لتكون الدشيرة وإنزكان في حالة استنفار قصوى إيذانا بحلول الكرنفال، وتقرع الطبول لإعلان بداية العروض المشاركة، ويخيل للمرء أنه في ''ريو ديجي نيرو''، بفعل الإبداعات التي تؤثث شوارع وأزقة المدينة، فهناك من يختار لنفسه أن يجسد شخصية ما تنبثق وتستمد دلالتها من الواقع المعاش اليومي، وهناك من يكتفي بتزيين وجهه بلوحة مرسومة تتضمن علامات ورموز يصعب تفكيك شفرتها وهويتها الثقافية، وغيرها من الأجسام واللوحات المعبرة والمجسدة للإبداع السوسي الأكاديري الذي يصنع لنفسه الفرق عن المدن المغربية الأخرى عند حلول كل عيد أضحى، لتكتسي مدينة أكادير حلة بهية، تستقطب لها عددا من الزوار المغاربة والأجانب للحضور لكرنفالها، الذي يصبو لأن يحفر لنفسه اسما ضمن لائحة الكرنفالات العالمية ما تجاوز نظرة منظميه الضيقة وخدمة مصالحهم الخاصة.