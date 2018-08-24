 تدوينة القرضاوي حول الحج تثير غضب السعوديين ﻿
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تدوينة القرضاوي حول الحج تثير غضب السعوديين

بتاريــخ : 24 غشت 2018 / 01:16 تدوينة القرضاوي حول الحج تثير غضب السعوديين | دولي
تدوينة القرضاوي حول الحج تثير غضب السعوديين
تسببت تغريدة كتبها رئيس ''هيئة علماء المسلمين''، مفتي قطر، يوسف القرضاوي، حول مقصد الحج الأكبر، في موجة هجوم حادة عليه.

شوف تيفي

تسببت تغريدة كتبها رئيس ''هيئة علماء المسلمين''، مفتي قطر، يوسف القرضاوي، حول مقصد الحج الأكبر، في موجة هجوم حادة عليه.

وكتب القرضاوي تغريدة عبر موقع تويتر أمس الأربعاء :''هذا الحج ليس لله تعالى حاجة فيه، الله غني عن العباد وإنما فرض عليهم فرائض فإنما ذلك ليزكوا أنفسهم وليرتقوا في معارج الرقي الروحي والنفسي والأخلاقي إلى ربهم ولتتحقق لهم المنافع المختلفة في حياتهم''.

وأثارت تدوينة القرضاوي غضب العديد من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' إذ بمجرد أن خط القرضاوي تغريدته، هاجمه العديد من النشطاء عبر الحسابات الإلكترونية السعودية، الرسمية منها والعامة.

وتصدر قائمة مهاجمي القرضاوي سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي، الذي وصف القرضاوي بـ''المرتزق''، حيث قال : إن ''فتوى القرضاوي ليست غريبة على من يعرف تاريخ هذا المرتزق، سبق أن كتبت عنه وعاتبني أحد الأعزاء، واليوم هو من نبهني على هذه الفتوى، وهو يتحسب عليه من قرأ تغريدتي حينها لن يستغرب فتواه وصده للناس عن بيت الله وشعائره لإرضاء قذافي الخليج''.

واعتبر سعوديون أن تغريدة القرضاوي جاءت ردا على ما أسموه ''نجاح موسم الحج''، لينتشر وسم ''#القرضاوي_ليس_لله_حاجه_بالحج''، فيما دافع نشطاء آخرون عن القرضاوي، من بينهم المقرئ الكويتي مشاري راشد العفاسي الذي شارك في الهاشتاغ المندد بالإخوان وكتب معلقا: ''في مراحل تطور الحقد الدفين على السعودية، صدق من قال: الإخوان أحقد من جمل''.

وفي السياق ذاته اعتبر الكاتب السعودي الذي يعمل في جريدة ''الشرق الأوسط'' بلندن، غضوان الأحمري، تغريدة القرضاوي هي ''أزمة نفسية عميقة لدى القيادة القطرية''.

أما الصحفي السعودي والكاتب في جريدة ''واشنطن بوست''، جمال خاشقجي، فاستغرب من التعاطي مع تصريح القرضاوي، وكتب تغريدة عبر فيها عن دهشته واستغرابه من تعامل صحيفة سعودية كبيرة مع تصريح القرضاوي وكتب عبر تغريدة له ''أما وقد بلغ السفه صحيفة عريقة… نسكت أحسن!!!''

وفي أول تغريدة له بعد الهجوم عليه، قال القرضاوي: ''يريد الإسلام أن تكون رحلة الحج رحلة سلام وتسامح، لا رحلة شجار ولا جدال في كل صغيرة وكبيرة؛ حتى يستريح الناس ويتفرغوا لعبادة الله تعالى مخلصين له الدين حنفاء!''.

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شوف تيفي المغرب تدوينة القرضاوي الحج غضب السعودية

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