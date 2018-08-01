الجيش السعودي تحت قصف جماعة ''أنصار الله'' الحوثيين ﻿

أطلقت جماعة ''أنصار الله'' (الحوثيين)، مساء اليوم الخميس، صاروخا باليستيا على معسكر للجيش السعودي باتجاه مدينة جازان.

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أطلقت جماعة ''أنصار الله'' (الحوثيين)، مساء اليوم الخميس، صاروخا باليستيا على معسكر للجيش السعودي باتجاه مدينة جازان.

وذكرت صحيفة ''سبق'' الإلكترونية عبر موقعها أن الدفاع الجوي السعودي اعترض صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة جازان.

وتحدثت قناة ''المسيرة'' التابعة للحوثيين، عن أن قوتها الصاروخية قصفت معسكرا سعوديا مستحدثا، شرقي جازان، بصاروخ ''بدر1'' الباليستي.

وكانت جماعة ''أنصار الله'' (الحوثيين) اليمنية، قد أعلنت اليوم الخميس، تنفيذ عملية بحرية في العمق البحري السعودي ضد هدف عسكري.

وذكرت قناة ''المسيرة'' إن ''القوة البحرية تنفذ عملية خاصة داخل العمق البحري السعودي، تم خلالها ضرب هدف عسكري بسلاح مناسب''.