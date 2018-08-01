عبد النبـــوي يتخذ قرارات صــارمة في حق مستعملي الطرق السيارة الذين يتملصون من أداء تذكرة المرور ﻿

وجــــه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للمملكة لدى محاكم الاستئناف، وكذلك وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دورية بخصوص مخالفة التملص من أداء تذكرة المرور بالطرق

شوف تيفي

وجــــه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للمملكة لدى محاكم الاستئناف، وكذلك وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دورية بخصوص مخالفة التملص من أداء تذكرة المرور بالطرق السيارة.

وذكر محمد عبد النباوي، في دوريته التي تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منها، بأن المخالفات المرتكبة في هذا الشأن من طرف بعض مستعملي الطرق السيارة باتت في تزايد مستمر حيث تسجل يوميا أكثر من 5 آلاف مخالفة من هذا النوع، وهو ما يفوت على ميزانية الدولة عائدات مالية مهمة، إلى جانب ما ينجم عن هذا السلوك من حوادث السير على مستوى محطات الأداء علاوة على عرقلة السير العادي وتعريض معدات الشركة المكلفة بتدبير هذا المرفق العمومي للتخريب .

وأكدت الدورية من جهة أخرى على أن التملص من أداء تذكرة المرور بالطريق السيار يعتبر مخالفة من الدرجة الأولى يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 700 إلى 1400 درهم بمقتضى الفقرة 33 من المادة 184 من القانون 52/05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما وقع تعديله بقانون 116/14 .

وطلب رئيس النيابة العامة من الوكلاء العامين للمملكة لدى محاكم الاستئناف، وكذلك وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بمقتضى هذه الدورية العمل على إعطاء الشكايات التي تقدمها الشركة الوطنية للطرق السيارة بخصوص هذه المخالفات أهمية خاصة مع حث الشرطة القضائية على التعجيل في فتح الأبحاث بشأنها واتخاذ المتعين قانونا مع المخالفين.