الحبيب خــراف رئيسا للمنطقة الأمنية أنفا بالبيضاء وتغييرات أخرى متوقعة في صفوف مسؤولين أمنيين ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، عين قبل قليل (23 غشت 2018)، الإطار الأمني الحبيب خراف، رئيسا للمنطقة الأمنية أنفا بالبيضاء.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادرها أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، عين قبل قليل (23 غشت 2018)، الإطار الأمني الحبيب خراف، رئيسا للمنطقة الأمنية أنفا بالبيضاء.

ويأتي تعيين الإطار الحبيب خراف، القادم من المنطقة الأمنية عين السبع، ليُعوض بذلك رئيس المنطقة حميد البحري الذي كان منصبه شاغرا منذ مدة، والذي تروج أنباء غير مؤكدة عن تقلده لمنصب والي أمن ولاية أمن البيضاء ، كما أن هناك أنباء عن تعيين عبد الهادي السيبة رئيس المنطقة الأمنية مولاي رشيد سابقا على رأس المنطقة الأمنية يالحي المحمدي عين السبع وذلك نظرا لخبرته وخدمته لدائرة تعتبر ضمن البؤر السوداء للعاصمة الاقتصادية.

وحسب ذات المصادر فالحركة الانتقالية الجديدة جاءت استكمالا لحركة التنقيلات التي كانت قد أشرفت عليها المديرية العامة للأمن الوطني قبل أشهر في صفوف عدد من المصالح الأمنية بربوع المملكة.

وتأتي الحركة الاستثنائية، من أجل خلق دينامية وحركة جديدة، تحاول المديرية العامة إرساءها على مستوى جهاز الأمن الوطني.

يُـشار أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد شكلت في وقت سابق خلية خاصة تضم مسؤولين أمنيين، للإشراف على إعادة تأهيل العنصر البشري بعدد من المصالح الأمنية الداخلية والخارجية بمختلف مدن المملكة.