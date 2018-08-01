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بعد فضائح الحجاج بمكة المكرمة..مغاربة يطالبون بإقـــــالة الوزير ''ساجد''

بتاريــخ : 23 غشت 2018 / 23:19 بعد فضائح الحجاج بمكة المكرمة..مغاربة يطالبون بإقـــــالة الوزير ساجد | مجتمع
بعد فضائح الحجاج بمكة المكرمة..مغاربة يطالبون بإقـــــالة الوزير ''ساجد''
تـــداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، هاشتاغ ''ساجد ارحل'' ومعه العديد من الأسئلة عن دور البعثة التي يترأسها هذه السنة وزير السياحة و دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كأغنى

شوف تيفي

 

تـــداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، هاشتاغ ''ساجد ارحل'' ومعه العديد من الأسئلة عن دور البعثة التي يترأسها هذه السنة وزير السياحة و دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كأغنى وزارة في المغرب في تأطير الحجاج المغاربة و تنظيم عملية الحج.

وفي ذات السياق تساءل النشطاء الفيسبوكيون عن سفر أكثر من عشرين موظفا من وزارة السياحة على نفقة الدولة وعن معيار الاختيار و كيف لمدير ديوان كاتبة الدولة في السياحة أن يسافر على نفقة الدولة و لم يتجاوز اشتغاله بالوزارة السنتان بدل اختيار موظفين تجاوزوا العشرين و التلاثين سنة في خدمة الإدارة ؟

وسبق و أعلن محمد ساجد عبر بيان صحفي أن تنقل 32.000 حاج مغربي إلى مشعر منى تم في ظروف جيدة ، إلا أن الفيديوهات التي تغزوا الفيسبوك كشفت المستور عليه والتي تظهر حجاجا مغاربة يبكون من الآلام النفسية و الظروف المزرية التي يتواجدون عليها دون أي تأطير أو تتبع من البعثة التي أرسلها ملك البلاد لتسهر علي راحة المعتمرين .

وزاد معلقون ''الحجاج سيغفر الله بإذنه ذنوبهم و كل من خان الأمانة زادت ذنوبه .. حسبنا الله و نعم الوكيل .. حتى بيت الله لم يسلم من فسادكم .. رحيل محمد ساجد أقل ما نطالب به عبر هاشتاج كرد اعتبار لهولاء الحجاج ...'' وهو ما لقي تفاعلا كبيرا عبر صفحات الفيسبوك منذ ظهور فيديوهات لحجاج مغاربة يشتكون ويبكون من سوء المعاملة التي تلقوها من طرف الوفد الرسمي والمسؤولين .

 

 

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