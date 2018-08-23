 ســـكوب..فضيحة تهز السفارة المغربية بهنغــاريا بعد انتحــار السائق الخاص بها ووزارة الخارجية المغربية ''آوت'' ﻿
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ســـكوب..فضيحة تهز السفارة المغربية بهنغــاريا بعد انتحــار السائق الخاص بها ووزارة الخارجية المغربية آوت | بوليتيك

ســـكوب..فضيحة تهز السفارة المغربية بهنغــاريا بعد انتحــار السائق الخاص بها ووزارة الخارجية

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ســـكوب..فضيحة تهز السفارة المغربية بهنغــاريا بعد انتحــار السائق الخاص بها ووزارة الخارجية المغربية ''آوت''

بتاريــخ : 23 غشت 2018 / 23:00 ســـكوب..فضيحة تهز السفارة المغربية بهنغــاريا بعد انتحــار السائق الخاص بها ووزارة الخارجية المغربية آوت | بوليتيك
ســـكوب..فضيحة تهز السفارة المغربية بهنغــاريا بعد انتحــار السائق الخاص بها ووزارة الخارجية المغربية ''آوت''
توصـــلت ''شوف تيفي'' يومه الخميس، بقصة مثيرة بطلها السائق الخاص بسفارة المغرب بهنغاريا.

شـــوف تيفي:

توصـــلت ''شوف تيفي'' يومه الخميس، بقصة مثيرة بطلها السائق الخاص بسفارة المغرب بهنغاريا.

و كشفت مصادرنا المطلعة،أن السائق الخاص بالسفارة انفصل عن زوجته ووضع حدا لحياته بعد تماطل المسؤولين المغاربة عن السفارة في تسديد مستحقاته المالية،بعد 11 سنة من العمل المتواصــل و مغادرته دون سبب يذكر .

انتحـــار السائق جاء بعد لجوئه للقضاء لاستخلاص مستحقاته و كذا تعويضاته عن العمل حيث كان يشتغل لساعات إضافية ...الشيئ الذي سبب له مشاكل مادية و تراكم ديونه مع البنك.

و كان محامي السائق Szilvia Demeter الأب لطفلين، قد راسل وزارة الخارجية المغربية للتدخل العاجل لكنه لم يلق أي جواب شافي لتحسين وضعيته بعد خدمته الطويلة مع السفارة المغربية .



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شـــوف تيفي المغرب انتحار سفارة المغرب

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