ســـكوب..فضيحة تهز السفارة المغربية بهنغــاريا بعد انتحــار السائق الخاص بها ووزارة الخارجية المغربية ''آوت'' ﻿

توصـــلت ''شوف تيفي'' يومه الخميس، بقصة مثيرة بطلها السائق الخاص بسفارة المغرب بهنغاريا.

شـــوف تيفي:

توصـــلت ''شوف تيفي'' يومه الخميس، بقصة مثيرة بطلها السائق الخاص بسفارة المغرب بهنغاريا.

و كشفت مصادرنا المطلعة،أن السائق الخاص بالسفارة انفصل عن زوجته ووضع حدا لحياته بعد تماطل المسؤولين المغاربة عن السفارة في تسديد مستحقاته المالية،بعد 11 سنة من العمل المتواصــل و مغادرته دون سبب يذكر .

انتحـــار السائق جاء بعد لجوئه للقضاء لاستخلاص مستحقاته و كذا تعويضاته عن العمل حيث كان يشتغل لساعات إضافية ...الشيئ الذي سبب له مشاكل مادية و تراكم ديونه مع البنك.

و كان محامي السائق Szilvia Demeter الأب لطفلين، قد راسل وزارة الخارجية المغربية للتدخل العاجل لكنه لم يلق أي جواب شافي لتحسين وضعيته بعد خدمته الطويلة مع السفارة المغربية .





