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بالصورة .. العيد بذوق الألـم والفراق.. بشكل مفاجئ الموت يخطف شـابة بالقنيطرة والأسباب مجهولة

بتاريــخ : 23 غشت 2018 / 22:13 بالصورة .. العيد بذوق الألـم والفراق.. بشكل مفاجئ الموت يخطف شـابة بالقنيطرة والأسباب مجهولة | مجتمع
بالصورة .. العيد بذوق الألـم والفراق.. بشكل مفاجئ الموت يخطف شـابة بالقنيطرة والأسباب مجهولة
اهتــز الرأي العام الوطني على إثــر وفاة الطالبة الجامعية ''ماها'' البالغة من العمر 21 سنة، والتي وافتها المنية بحي ميموزة بمدينة القنيطرة مساء يوم العيد.

شوف تيفي

 

اهتــز الرأي العام الوطني على إثــر وفاة الطالبة الجامعية "ماها" البالغة من العمر 21 سنة، والتي وافتها المنية بحي ميموزة بمدينة القنيطرة مساء يوم العيد.

وحسب مصادر "شوف تيفي" فالفقيدة قضت طيلة يوم العيد رفقة عائلتها في صحة وسلام ، ولم يظهر عليها أي شيء ممكن أن يثير الانتباه ، إلا أنها دخلت بيتها وصرخت صرخة واحدة ولما دخل أهلها للبيت وجدوها جثة ميتة في الأرض.

وخلفت وفاتهــا بشكل مفاجئ صدمة كبيرة وسط عائلتها وأصدقائها وساكنة مدينة القنيطرة ، ولا زالت الأسباب مجهولة لحدود اللحظة عن أسباب وفاتها .



‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب القنيطرة وفاة الموت

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