ألمانيا تمنع مغربيا متورطا في أحداث 11 شتنبر من دخول أراضيها حتى 2064 ﻿

أصدرت السلطات الألمانية قرارا يمنع المواطن المغربي منير المتصدق، المتورط في هجمات 11 شتنبر، من دخول أراضيها والإقامة فيها حتى الثالث من شهر أبريل لسنة 2064، أي عندما يصبح عمره 90 سنة.

شوف تيفي

أصدرت السلطات الألمانية قرارا يمنع المواطن المغربي منير المتصدق، المتورط في هجمات 11 شتنبر، من دخول أراضيها والإقامة فيها حتى الثالث من شهر أبريل لسنة 2064، أي عندما يصبح عمره 90 سنة.

وجاء هذا الإعلان على لسان برلمان ولاية هامبورغ شمال ألمانيا، وفق ما أورده موقع DW اليوم الخميس، في رد على سؤال طرحه النائب المسؤول عن حقوق المواطنة بحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بالمجلس ريتشارد سيلميكر، حول الموضوع.

ويقضي المتصدق، حاليا، عقوبة السجن في فولسبيتل بألمانيا، وسيتم إطلاق سراحه في 15 أكتوبر المقبل، ومن ثمة ترحيله فورا إلى المغرب.

وأضاف المصدر أن السلطات الألمانية لم تعلن عن تاريخ ترحيله إلى المغرب، تجنبا لحدوث أي مشكلة خلال عملية الترحيل، علما بأن فترة حبسه ستنتهي خلال نونبر المقبل.

وكان إعلان الادعاء العام الألماني، سابقا، عن إطلاق سراح المغربي أثار سلسة من التساؤلات، خاصة أن قرار الإفراج عنه جاء قبل انتهاء مدة حبسه، وبشرط ترحيله للمغرب.

وأوضحت المتحدثة باسم الادعاء العام الألماني، فراوكه كولر، في تصريحات صحفية، أنه "تقرر إطلاق سراح المتصدق مبكرا، ولكن بشرط ترحيله إلى المغرب"، ما خلف جدلا واسعا حول كيفية تعامل السلطات المغربية مع هذه الخطوة





