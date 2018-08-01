حـــادثة سير خطــــيرة تُـنـــهي حياة فنان عــربي شهير ﻿

حــادثة سير خطيرة ،أنهت ليلة الخميس-الجمعة،حياة الممثل الأردني ياسر المصري بعد نقله إلى مستشفى جبل الزيتون في الزرقاء.

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حــادثة سير خطيرة ،أنهت ليلة الخميس-الجمعة،حياة الممثل الأردني ياسر المصري بعد نقله إلى مستشفى جبل الزيتون في الزرقاء.

و حسب وسائل إعلام عربية، نعى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب المصري، وقال إنه تعرض لحادث سير في ضاحية مكة بالزرقاء

و عمل الراحل في البداية كمدرب رقصات فنون شعبية واستعراضية منذ عام 1986، ثم انخرط بالحركة الفنية منذ أوائل التسعينيات إذ بدأ كممثل في مسرحية "كلاكيت" إلى أن تفجرت موهبته في عام 2007 في أدائه لدور الفارس والشاعر نمر بن عدوان، واشتهر من خلال المسلسل البدوي "نمر بن عدوان" الذي أدى فيه دور أمير شعراء البادية العربية باتقان وتألق، وكان أول دور بطولة مطلقة له.