نـــقل فنانة مغربية إلى المستشـــفى على وجه السرعة ببلجيكا ﻿

دخلت الفنانة المغربية هيندي زهرة إلى إحدى مستشفيات بروكسل بعد شعورها بإ رهاق، غير أنها في صحة جيدة وتأمل في عودة سريعة لجمهورها بألبوم جديد تم تسجيله ببلجيكا، بالإضافة إلى مشاريع فنية أخرى.

شـــوف تيفي:

دخلت الفنانة المغربية هيندي زهرة إلى إحدى مستشفيات بروكسل بعد شعورها بإ رهاق، غير أنها في صحة جيدة وتأمل في عودة سريعة لجمهورها بألبوم جديد تم تسجيله ببلجيكا، بالإضافة إلى مشاريع فنية أخرى.

وصرحت المطربة المغربية التي زارها اليوم الخميس سفير المغرب ببلجيكا محمد عامر ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنها تقيم حاليا ببروكسل حيث تشتغل مع منتجين بلجيكيين على ألبوم جديد.

وقالت هيندي زهرة، وكلها فخر بإطلاع جمهورها عن أخبارها، إنها تأمل في العودة سريعا لأنشطتها ومشاريعها بعد إجراء الفحوصات الطبية.

فبين تصوير شريط سينمائي، أو معرض للوحاتها، أو جولة موسيقية، تعيش هذه الفنانة الشابة مواهبها المتعددة بشغف كبير.

وقالت في هذا الصدد " الرسم التشكيلي بالنسبة لي لحظة هدوء حيث أكون دائما في عزلة. الموسيقى لحظة قوية للتقاسم " مع الآخرين، معربة عن إعجابها بالتعبيرات الفنية (الهندسة المعمارية، الجداريات، ...) التي صادفتها ببلجيكا والتي ستكون مصدر إلهام لها في مشاريعها الفنية الجديدة.

ولم تفوت هذه الفنانة الفرصة لتجدد تشبثها بالمغرب " مصدر إلهامي الذي لا ينضب "، وبجمهورها المغربي الذي تعده بمشاريع فنية جديدة في " المستقبل القريب ".





