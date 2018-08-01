 نايضة بإقليم الرحامنة.. نائب رئيس بلدية يعتدي على شاب وفعاليات منتخبة تطالب الدرك الملكي باعتقاله ﻿
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نايضة بإقليم الرحامنة.. نائب رئيس بلدية يعتدي على شاب وفعاليات منتخبة تطالب الدرك الملكي باعتقاله

بتاريــخ : 23 غشت 2018 / 21:09 نايضة بإقليم الرحامنة.. نائب رئيس بلدية يعتدي على شاب وفعاليات منتخبة تطالب الدرك الملكي باعتقاله | مجتمع
نايضة بإقليم الرحامنة.. نائب رئيس بلدية يعتدي على شاب وفعاليات منتخبة تطالب الدرك الملكي باعتقاله
استنكرت فعاليات منتخبة وجمعوية ببلدية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، تقاعس عناصر الدرك الملكي في اعتقال نائب رئيس المجلس الجماعي الذي قام بالاعتداء على شاب داخل مقهى قبل يوم العيد .

شوف تيفي

 

استنكرت فعاليات منتخبة وجمعوية ببلدية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، تقاعس عناصر الدرك الملكي في اعتقال نائب رئيس المجلس الجماعي الذي قام بالاعتداء على شاب داخل مقهى قبل يوم العيد .

وبحسب ما أكدته مصادر لـ"شوف تيفي"، فإن نائب الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، قام بالتهجم على شاب داخل المقهى بواسطة كأس، ما تسبب له في أضرار خطيرة نقل على إثرها إلى مستعجلات مستشفى الرازي بمراكش.

وأضافت المصادر نفسها، أن الاعتداء الذي وصفته مصادر طبية بالخطير، دفع إلى نقله من جديد على وجه السرعة إلى مستعجلات ابن طفيل.

وادعى نائب الرئيس تعرضه بدوره لاعتداء، ليتوجه بمعية أشخاص آخرين إلى إحدى المصحات الخاصة.

واستغرب عدد من أبناء دوار أولاد مسعود الذي ينتمي إليه نائب الرئيس، من تقاعس الدرك الملكي باعتقاله، متسائلين حول ما إن كانت هناك جهة ما تقف وراء ذلك.

وطالب السكان وناشطون جمعويون مصالح الدرك الملكي بتفعيل القانون وإلقاء القبض على نائب الرئيس، وألا يكون هناك من هو فوق تطبيقه.

واستمعت عناصر الدرك الملكي للمعتدى عليه والذي كان حينها في حالة خطيرة، كما استمعت للمشتبه به في الاعتداء، غير أن الملف لا زال متوقفا.

ولفتت مصادر شوف تيفي، إلى أن السلطات المحلية متذمرة من هذا التصرف الذي قام به النائب المذكور، إذ لم يقدم النموذج الذي يجب أن يحتذى به.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغربإقليم الرحامنةالدرك الملكيالعدالة والتنمية

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