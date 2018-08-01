في استمرار لفواجع العيد .. حادثة سير مميتة بأفورار إقليم ازيلال ﻿

اهتزت منطقة أفورار على وقع حادثة سير مميتة يوم أمس الأربعاء ليلة عيد الأضحى ، حيث أودت بحياة شابين عشرينيين من دوار تغبولا بأفورار إقليم أزيلال و يتعلق الأمر بجندي حديث التخرج و الثاني عامل بإحدى

اهتزت منطقة أفورار على وقع حادثة سير مميتة يوم أمس الأربعاء ليلة عيد الأضحى ، حيث أودت بحياة شابين عشرينيين من دوار تغبولا بأفورار إقليم أزيلال و يتعلق الأمر بجندي حديث التخرج و الثاني عامل بإحدى الشركات إذ استقلا حسب مصادر مطلعة ، سيارة سياحية اكتراها من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء شقيق أحد الضحيتين.



كما توفي زوجان من فم اودي، في هذه الحادثة التي تسببت فيها عربة (كارو) إثر اصطدامها بسيارة الشابين المكتراة، حولت فرحة العيد إلى فاجعة، لاسيما أسر الضحايا التي سقط عليها خبر الفاجعة كزلزال ، و أفسد عليهم و على اقاربهم مناسبة العيد حيث تدفق على تغبولا عشرات المعزين.





