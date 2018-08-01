 السلطات الأمنية ترحل أزيد 100 سينغالي كانوا بصدد الهجرة إلى أوروبا من سواحل الشمال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل... النيران تلتهم حافلة للركاب بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل... النيران تلتهم حافلة للركاب بالدار البيضاء

شاب يموت غرقا بسد مولاي يوسف بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

شاب يموت غرقا بسد مولاي يوسف بقلعة السراغنة

في استمرار لفواجع العيد .. حادثة سير مميتة بأفورار إقليم ازيلال | مجتمع

في استمرار لفواجع العيد .. حادثة سير مميتة بأفورار إقليم ازيلال

السلطات الأمنية ترحل أزيد 100 سينغالي كانوا بصدد الهجرة إلى أوروبا من سواحل الشمال | مجتمع

السلطات الأمنية ترحل أزيد 100 سينغالي كانوا بصدد الهجرة إلى أوروبا من سواحل الشمال

الحجاج يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق | دولي

الحجاج يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

العثور على جثة متشرد بحي البرنوصي بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

العثور على جثة متشرد بحي البرنوصي بالدار البيضاء

اندلاع حريق في معمل سري لصناعة الأحذية بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

اندلاع حريق في معمل سري لصناعة الأحذية بالدار البيضاء

مصرع طفل قـاصر غرقاً بواد الساقية الحمراء بالسمارة‎ | مجتمع

مصرع طفل قـاصر غرقاً بواد الساقية الحمراء بالسمارة‎

ترامب: أسواق المال ستنهار في حالة عزلي والجميع سيكونون فقراء جدا! | دولي

ترامب: أسواق المال ''ستنهار'' في حالة عزلي والجميع سيكونون فقراء جدا!

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

السلطات الأمنية ترحل أزيد 100 سينغالي كانوا بصدد الهجرة إلى أوروبا من سواحل الشمال

بتاريــخ : 23 غشت 2018 / 18:03 السلطات الأمنية ترحل أزيد 100 سينغالي كانوا بصدد الهجرة إلى أوروبا من سواحل الشمال | مجتمع
السلطات الأمنية ترحل أزيد 100 سينغالي كانوا بصدد الهجرة إلى أوروبا من سواحل الشمال
قامت السلطات الامنية خلال اليومين الماضيين، بترحيل أزيد من 100 مهاجر سنغالي، كانوا يحاولون العبور إلى إسبانيا عبر سواحل الريف، ومن ثمة إلى باقي أنحاء أوروبا.

شوف تيفي

 

قامت السلطات الامنية خلال اليومين الماضيين، بترحيل أزيد من 100 مهاجر سنغالي، كانوا يحاولون العبور إلى إسبانيا عبر سواحل الريف، ومن ثمة إلى باقي أنحاء أوروبا.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام سنغالية، اليوم الخميس فإن "الأمر يتعلق بحوالي 100 مهاجر كانوا ينوون العبور إلى الضفة الأخرى بحرا، بمساعدة قوارب مخصصة للصيد التقليدي.

وأضافت المصادر أن "السلطات المغربية اعترضت طريقهم، وأجهضت مخططهم، وقامت بعد ذلك بترحيلهم في دفعة واحدة إلى بلدانهم".

وأشارت أن "الأمر يتعلق بحملة أمنية مشددة تقوم بها السلطات المغربية لمنع أي تدفق جديد للمهاجرين".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب السلطات الأمنية ترحيل السينغال الهجرة أوروبا سواحل الشمال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

في استمرار لفواجع العيد .. حادثة سير مميتة بأفورار إقليم ازيلال | مجتمع

في استمرار لفواجع العيد .. حادثة سير مميتة بأفورار إقليم ازيلال

مصرع طفل قـاصر غرقاً بواد الساقية الحمراء بالسمارة‎ | مجتمع

مصرع طفل قـاصر غرقاً بواد الساقية الحمراء بالسمارة‎

إحباط تهريب 160 كيلوغراما من مخدر الشيرا بطنجة | مجتمع

إحباط تهريب 160 كيلوغراما من مخدر الشيرا بطنجة

حالة الطقس ليوم الخميس : أجواء مستقرة مع سماء صحوة نسبيا بباقي أرجاء المملكة | مجتمع

حالة الطقس ليوم الخميس : أجواء مستقرة مع سماء صحوة نسبيا بباقي أرجاء المملكة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو يوثق شجاعة كبيرة لمهاجر مغربي في إسبانيا‎ والفايسبوكيون يشبهونه بسبيدرمان فرنسا | قنوات أخرى
منذ 32 دقيقة

فيديو يوثق شجاعة كبيرة لمهاجر مغربي في إسبانيا‎ والفايسبوكيون يشبهونه بسبيدرمان فرنسا

في ثاني أيــام العيد..جزار يُفســـــر..ها علاش خاص المغاربة يفصلو الحولي نهار العيد | خارج البلاطو

في ثاني أيــام العيد..جزار يُفســـــر..ها علاش خاص المغاربة يفصلو الحولي نهار العيد

جــارة تعيل سيدة مسنة تخلى عنها أبناؤها بطنجة | حالة خاصة

جــارة تعيل سيدة مسنة تخلى عنها أبناؤها بطنجة

عائلة تفجرها في وجه وزارة الصحة بسبب إغلاق مستشفى ببنسليمان و رفض تسليمهم الجثة | خارج البلاطو

عائلة تفجرها في وجه وزارة الصحة بسبب إغلاق مستشفى ببنسليمان و رفض تسليمهم الجثة

﻿

آخر المستجدات

عاجل... النيران تلتهم حافلة للركاب بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
منذ 21 دقيقة

عاجل... النيران تلتهم حافلة للركاب بالدار البيضاء

شاب يموت غرقا بسد مولاي يوسف بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق

شاب يموت غرقا بسد مولاي يوسف بقلعة السراغنة

في استمرار لفواجع العيد .. حادثة سير مميتة بأفورار إقليم ازيلال | مجتمع

في استمرار لفواجع العيد .. حادثة سير مميتة بأفورار إقليم ازيلال

السلطات الأمنية ترحل أزيد 100 سينغالي كانوا بصدد الهجرة إلى أوروبا من سواحل الشمال | مجتمع

السلطات الأمنية ترحل أزيد 100 سينغالي كانوا بصدد الهجرة إلى أوروبا من سواحل الشمال

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.