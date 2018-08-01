السلطات الأمنية ترحل أزيد 100 سينغالي كانوا بصدد الهجرة إلى أوروبا من سواحل الشمال ﻿

قامت السلطات الامنية خلال اليومين الماضيين، بترحيل أزيد من 100 مهاجر سنغالي، كانوا يحاولون العبور إلى إسبانيا عبر سواحل الريف، ومن ثمة إلى باقي أنحاء أوروبا.

شوف تيفي

قامت السلطات الامنية خلال اليومين الماضيين، بترحيل أزيد من 100 مهاجر سنغالي، كانوا يحاولون العبور إلى إسبانيا عبر سواحل الريف، ومن ثمة إلى باقي أنحاء أوروبا.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام سنغالية، اليوم الخميس فإن "الأمر يتعلق بحوالي 100 مهاجر كانوا ينوون العبور إلى الضفة الأخرى بحرا، بمساعدة قوارب مخصصة للصيد التقليدي.

وأضافت المصادر أن "السلطات المغربية اعترضت طريقهم، وأجهضت مخططهم، وقامت بعد ذلك بترحيلهم في دفعة واحدة إلى بلدانهم".

وأشارت أن "الأمر يتعلق بحملة أمنية مشددة تقوم بها السلطات المغربية لمنع أي تدفق جديد للمهاجرين".