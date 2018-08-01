الحجاج يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق ﻿

واصل أكثر من مليوني حاج، الخميس، في ثالث أيام عيد الأضحى (12 ذي الحجة)، أداء نسك رمي الجمرات بمشعر ''مِنى''.

شوف تيفي وكالات

واصل أكثر من مليوني حاج، الخميس، في ثالث أيام عيد الأضحى (12 ذي الحجة)، أداء نسك رمي الجمرات بمشعر "مِنى".

وأشارت وكالة الأنباء السعودية، إلى أن أيام التشريق، ثلاثة في العدد يقضيها حجاج بيت الله الحرام على صعيد "مِنى"؛ ابتداءً من الأربعاء، بعد أن باتوا فيها ليلة ماضية استعدادًا لرمي الجمار الثلاث (21حصاة)، بدءًا من الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة، ويكبّرون مع كل واحدة منها، ويدعون بما شاءوا بعد الصغرى والوسطى فقط مستقبلين القبلة رافعين أيديهم، أو يقضون يومين لمن أراد التعجل.

ويبدأ وقت رمي الجمرات في يوم النحر (الثلاثاء)، وأيام التشريق الثلاثة (الأربعاء، الخميس، الجمعة) من زوال الشمس، وهو وقت دخول صلاة الظهر، وينتهي بغروب الشمس، فيما أجازت فتاوى الرمي قبل الزوال.

وإذا رمى الحاج الجمار، الأربعاء (أول أيام التشريق)، والخميس (ثاني أيام التشريق)، أباح الله له الانصراف من "مِنى" إذا كان متعجلًا وهذا يسمى النفرة الأولى، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي اليوم الأخير (ثالث أيام التشريق) بشرط أن يخرج من "منى" قبل غروب الشمس، وإلا لزمه البقاء لليوم الثالث.

وفي اليوم الثالث من أيام التشريق"الأيام المعدودات" الذي يصادف، غدًا الجمعة، يرمي الحاج كذلك الجمرات الثلاث، كما فعل في اليومين السابقين، ثم يغادر "مِنى" إلى مكة، ويطوف حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهده بالبيت.