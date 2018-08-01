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مصرع طفل قـاصر غرقاً بواد الساقية الحمراء بالسمارة‎

بتاريــخ : 23 غشت 2018 / 16:54 مصرع طفل قـاصر غرقاً بواد الساقية الحمراء بالسمارة‎ | مجتمع
مصرع طفل قـاصر غرقاً بواد الساقية الحمراء بالسمارة‎
لقي طفل قاصر، صباح اليوم الخميس، مصرعه غرقاً بأحد البحيرات بواد الساقية الحمراء بمدينة السمارة.

شــوف تــيفـي: الـسمـارة

 

لقي طفل قاصر، صباح اليوم الخميس، مصرعه غرقاً بأحد البحيرات بواد الساقية الحمراء بمدينة السمارة.

وحسب مصادرنا، فإن الطفل كان يسبح بالبحيرة رفقة عدد من الأطفال بسبب الحرارة المفرطة التي تشهدها المدينة، إلى أن ابتلعته مياه الوادي.

وأضافت ذات المصادر، أن مجموعة من المواطنين سمعوا صراخ أصدقاء الضحية، حيث حاولوا التدخل لإنقاذ الطفل، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

هذا، وفور علمها، حلت عناصر الدرك الملكي والوقاية المدينة إلى عين المكان، وتمت عملية البحث من أجل انتشال جثة الغريق، وتم نقلها إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي.



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شــــوف تيفي المغرب غرق ساقية وادي الذهب حرارة

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