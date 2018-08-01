ترامب: أسواق المال ''ستنهار'' في حالة عزلي والجميع سيكونون فقراء جدا! ﻿

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعاطفه مع مدير حملته الانتخابية السابق ''بول مانافورت''، وقال إنه لن يتدخل بعد إن هاجم وزير العدل ''جيف سيشنز ''ووزارته خلال مقابلة جرى بثها اليوم الخميس.

شوف تيفي وكالات

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعاطفه مع مدير حملته الانتخابية السابق ''بول مانافورت''، وقال إنه لن يتدخل بعد إن هاجم وزير العدل ''جيف سيشنز ''ووزارته خلال مقابلة جرى بثها اليوم الخميس.

وكثف ترامب انتقاده لوزارة العدل في مقابلة أجراها أمس الأربعاء مع شبكة فوكس نيوز، بينما يجاهد البيت الأبيض للرد على إدانة ''مانافورت'' بعدة اتهامات بالاحتيال على صفقة قانونية أبرمها ''مايكل كوهين'' المحامي الشخصي السابق لترامب.

وكان ''مايكل كوهين'' محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق، قد شهد يوم الثلاثاء بأنه رتب ''بناء على توجيه'' من الرئيس لدفع مبالغ ضخمة من المال قبل انتخابات الرئاسة في 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ''ستورمي دانيالز'' ونجمة مجلة بلاي بوي السابقة ''كارين مكدوغال''.

ودون أن يقدم أي دليل، قال الرئيس الجمهوري إن المخالفات المالية للحملة التي أقر كوهين بالذنب فيها ليست جريمة، رغم أن كوهين والمدعين متفقون على أنها كذلك.

وخلال المقابلة مع ''فوكس نيوز'' واجه ترامب سؤالا عما إذا كان يعتقد أن الديمقراطيين سيتحركون لعزله، إذا تمكنوا من السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر القادم، رد قائلا : ''لا أعرف كيف تعزل شخصا قام بعمل رائع... أعتقد أن السوق ستنهار إذا تم عزلي'' مضيفا'' أن الجميع سيكونون فقراء جدا''.

وينص الدستور الأمريكي تحديدا على أنه من الممكن عزل الرئيس بتهمة الخيانة أو الرشوة أو غيرها من ''الجرائم الكبرى والجنح''. وللكونغرس صلاحية تحديد ''الجرائم الكبرى والجنح'' .

من جهته، قال ''آندرو رايت'' أحد المستشارين القانونيين للرئيس السابق ''باراك أوباما'' إن إقرار كوهين بالذنب يمثل مبررا كافيا لبدء تحقيق يهدف لمساءلة الرئيس.

ولم تبث المحكمة العليا الأمريكية فيما إذا كان من الممكن توجيه الاتهام لرئيس وهو في منصبه، إلا أن مذكرة أعدتها وزارة العدل عام 2000، خلصت إلى أن الإجراءات الجنائية ستتعارض على نحو لا يمكن السماح به مع قدرة الرئيس على أداء مهام وظيفته.