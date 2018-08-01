لأول مــرة..النيابة العامة السعودية تطلب الإعدام لامرأة ناشطة ﻿

طلبت النيابة العامة السعودية عقوبة الإعدام لخمسة نشطاء في حقوق الإنسان، بينهم امرأة لأول مرة، وفق ما ذكره نشطاء الأربعاء.

شـــوف تيفي:

طلبت النيابة العامة السعودية عقوبة الإعدام لخمسة نشطاء في حقوق الإنسان، بينهم امرأة لأول مرة، وفق ما ذكره نشطاء الأربعاء.

وإسراء الغمغام التي تحاكم مع مجموعة من المتهمين بالتحريض على التظاهر في المنطقة الشرقية من المملكة حيث تعيش الأقلية الشيعية، هي أول امرأة ناشطة قد تواجه حكما محتملا بالإعدام في المملكة بسبب نشاطها الحقوقي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ترد فيه السعودية بقوة على الانتقادات الدولية لسجلها في حقوق الإنسان حيث فرضت مجموعة من العقوبات ضد كندا بعد أن تحدثت عن هذا السجل في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت سماح حديد مديرة حملات الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إن ''إسراء الغمغام وأربعة آخرين يواجهون الآن العقوبة الأكثر ترويعا لمجرد مشاركتهم في تظاهرات ضد الحكومة''.

وأضافت ''نحن نحض السلطات السعودية على التخلي عن هذه المخططات فورا''.

واعتقلت الغمغام، الناشطة الشيعية البارزة التي وثقت التظاهرات في المنطقة الشرقية من المملكة منذ عام 2011، في منزلها مع زوجها في دجنبر عام 2015، وفق منظمة هيومن رايتس ووتش.

وأضافت ''نحن ندعو السلطات السعودية الى التخلي عن هذه الخطط فورا''