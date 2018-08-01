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العثماني: العفو الملكي حكمة مغربية في معالجة الأحداث الصعبة

بتاريــخ : 23 غشت 2018 / 14:22 العثماني: العفو الملكي حكمة مغربية في معالجة الأحداث الصعبة | بوليتيك
العثماني: العفو الملكي حكمة مغربية في معالجة الأحداث الصعبة
ثمن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر صفحته بـ''الفيسبوك'' قبل قليل، المبادرة الملكية في العفو عن معتقلي الريف والسلفية الجهادية، معتبرا إياها ''حدثا مهما جدا'' واصفا العفو الملكي بـ'' أنها الحكمة

شوف تيفي

ثمن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر صفحته بـ"الفيسبوك" قبل قليل، المبادرة الملكية في العفو عن معتقلي الريف والسلفية الجهادية، معتبرا إياها "حدثا مهما جدا" واصفا العفو الملكي بـ" أنها الحكمة المغربية في معالجة الأحداث الصعبة، ‏معلنا موافقته على تعليق الرميد على هذا العفو الملكي.

وكان وزير العدل والحريات السابق قد تقدم بالشكر للملك مثمنا العفو الملكي على معتقلي الريف و معتقلي السلفية الجهادية ممن قاموا بمراجعات نقدية، مضيفا أن الحكمة الملكية تأبى إلا أن تجعل العيد عيدين" وأنه "خير جواب على كل دعاة التيئييس والتبخيس".

 

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