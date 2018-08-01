بعد 400 حالة تسمم بالجزائر .. 65 حالة جديدة تم نقلها إلى مستشفى بوفاريك و فرضية إصابتهم بوباء الكوليرا غير مستبعدة ﻿

يشهد مستشفى بوفاريك في ولاية البليدة منذ مساء أمس الأربعاء، حالة استنفار قصوى بين الفريق الطبي ، بعد وصول 65 حالة تسمم إلى المستشفى، و فيما لاتزال أسباب التسمم مجهولة،

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يشهد مستشفى بوفاريك في ولاية البليدة منذ مساء أمس الأربعاء، حالة استنفار قصوى بين الفريق الطبي ، بعد وصول 65 حالة تسمم إلى المستشفى، و فيما لاتزال أسباب التسمم مجهولة، قام الفريق الطبي بعزل المصابين بوضعهم تحت المراقبة و منع كل الزيارات عنهم إلى حين وصول نتائج التحليل التي سيفرج عنها معهد باستور مساء اليوم، وذلك حسب ما أكده رئيس بلدية بوفاريك في تصريح للصحافة منذ لحظات.

حالة الوفاة المسجلة كانت بسبب سكتة قلبية، وتسببت وفاة إحدى الحالات المصابة بالتسمم، صباح اليوم الخميس،وفق مصدر إعلامي محلي، في الزيادة من قلق المواطنين في البليدة، رغم تأكيدات الفريق الطبي بأن حالة الوفاة مرتبطة بسكتة قلبية و ليس التسمم.

و حسب ذات المصدر فان المتوفى رجل في الـ46 من العمر لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى فرانس فانون في البليدة و ينحدر من بلدية بوعرفة في البليدة، فيما تنحدر الـ65 حالة المتبقية من بوفاريك ، المدية ، البويرة، تيبازة ، العاصمة والمسيلة.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقلهم إلى الاستعجالات في مستشفى بوفاريك المتخصص في علاج حالات التسمم و الكشف عن الجراثيم و الميكروبات، بعد إصابتهم بأعراض ''الحمى و الغثيان و التقيؤ''، و هي حالات مشابهة لأعراض وباء الكوليرا.

و حسب ما نقلته قناة الشروق نيوز من مستشفى بوفاريك، فقد عبّر أهالي المصابين عن تخوفهم من أن تكون الحالات المسجلة تتعلق بوباء الكوليرا، فيما لم ينفي الفريق الطبي هذه الفرضية في انتظار صدور نتائج التحاليل التي تتم حاليا على مستوى معهد فرانس فانون حسب تصريحات رئيس البلدية.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تصدر وزارة الصحة أي بيان بخصوص الموضوع، و تأتي حالات التسمم المسجلة بعد حوالي 10 أيام من إصابة أكثر من 400 مواطن بحالات تسمم في بلدية بوقرة في البليدة، والتي تم ربطها وقتها بتلوث مياه الشرب بميكروب غير قاتل.