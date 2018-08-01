امرأة سعودية تسب الإسلام وتنزع الحجاب أمام الكاميرا وتعلن عن مسيحيتها ﻿

تداول نشطاء فيسبوكيون من مختلف الدول العربية والإسلامية اليوم الخميس فيديو لامرأة تنزع النقاب وتنتقد الدين الاسلامي.

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تداول نشطاء فيسبوكيون من مختلف الدول العربية والإسلامية اليوم الخميس فيديو لامرأة تنزع النقاب وتنتقد الدين الاسلامي.

وانتقدت المرأة المتحدثة بالفيديو التي تدعي أنها تنتمي إلى المملكة العربية السعودية ، بمناسبة اليوم العالمي للمراة، مجموعة من القيم والمبادئ والامتيازات التي قدمها الإسلام للمرأة واعتبرت ذلك مجرد كذب وافتراء.

كما قامت المرأة في ذات الفيديو بسب الرسول الكريم والرمي بالقرآن الكريم في سلة المهملات، دون احترام للأديان وللآخرين في حرية معتقداتهم.

ونزعت المرأة نقابها أمام الكاميرا وظهرت بوجهها مكشوفا معلنة عن ما أسمته ''تحررها'' من الدين الإسلامي، وتحيتها للمسيح.

وعبر النشطاء الفيسبوكيون عن غضبهم وامتعاضهم من انتقادات المرأة وسلوكها بنزع الحجاب واعتبروا أن كلامها لا يمت للإسلام بصلة، وأنها خضعت لغسيل دماغ.

وشكك آخرون في كونها تنتمي إلى العربية السعودية، حيث قال أحد المعلقين إنها فلسطينية ومسيحية من الأصل ولم تكن مسلمة يوما.