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انتحار شاب في ربيع العمر ليلة عيد الأضحى بمدينة تيفلت

بتاريــخ : 23 غشت 2018 / 12:56 انتحار شاب في ربيع العمر ليلة عيد الأضحى بمدينة تيفلت | حوادث و حقوق
انتحار شاب في ربيع العمر ليلة عيد الأضحى بمدينة تيفلت
أقدم شاب في مقتبل العمر على الانتحار شنقا بعد منتصف ليلة عيد الأضحى، أمس الأربعاء بمنزل عائلته بحي أولاد شريفة بمدينة تيفلت .

شوف تيفي

أقدم شاب في مقتبل العمر على الانتحار شنقا بعد منتصف ليلة عيد الأضحى، أمس الأربعاء بمنزل عائلته بحي أولاد شريفة بمدينة تيفلت .

وأضاف مصدر إعلامي محلي أن الشاب يبلغ من العمر 27 سنة ويشتغل بائعا متجولا بسوق الملابس المتواجد بالمسبح البلدي سابقا ،استغل تواجده لوحده في الطابق السفلي من منزل عائلته ووضع حدا لحياته بواسطة منديل تبثه بباب إحدى الغرف.

وأشار ذات المصدر أنه، عند نزول شقيقه الذي يقطن بالطابق العلوي عثر على أخيه معلقا جثة هامدة، ليقوم بإخبار السلطات ورجال الأمن التابعين لمفوضية تيفلت لمعرفة أسباب هذا الانتحار.

جدير بالذكر أن هذه رابع حالة انتحار في مدينة تيفلت.

 

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شوف تيفي المغرب انتحار شاب العمر ليلة عيد الأضحى مدينة تيفلت

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