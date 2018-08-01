إحباط تهريب 160 كيلوغراما من مخدر الشيرا بطنجة ﻿

تمكنت مصالح منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع مصالح الجمارك، من إحباط محاولة لتهريب شحنة من مخدر الشيرا تزن 160 كيلوغراما، تم ضبطها على متن سيارة نفعية مرقمة ببلجيكا .

شوف تيفي

تمكنت مصالح منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع مصالح الجمارك، من إحباط محاولة لتهريب شحنة من مخدر الشيرا تزن 160 كيلوغراما، تم ضبطها على متن سيارة نفعية مرقمة ببلجيكا .

وأسفرت عملية مراقبة الناقلة بواسطة الكلاب البوليسية و السكانير، ليلة أمس الأربعاء وفق بلاغ لولاية الأمن بطنجة توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الخميس، عن ضبط كمية المواد المخدرة معبأة على شكل صفائح بفجوات هيكل السيارة ، والتي كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أوربا،كما مكنت من توقيف سائق السيارة المغربي الجنسية والبالغ من العمر 39 سنة.

وأشار المصدر إلى أن المشتبه به تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.