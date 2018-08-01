تقطيع أضحية العيد ينتهي بزوجين في مستعجلات مراكش ﻿

عاشت ساكنة حي القدس باليوسفية، على وقع حادثة مأساوية بطلها زوج، بعد إقدامه على توجيه طعنات لزوجته، لينتهي به المطاف إلى محاولة الانتحار.

شوف تيفي

عاشت ساكنة حي القدس باليوسفية، على وقع حادثة مأساوية بطلها زوج، بعد إقدامه على توجيه طعنات لزوجته، لينتهي به المطاف إلى محاولة الانتحار.

وأضافت مصادر إعلامية أن المعطيات الأولى تفيد أن الزوج، وبعد نقاش مع زوجته حول تقطيع أضحية العيد، مساء أمس الأربعاء، بادر إلى توجيه طعنة غائرة على مستوى البطن إلى زوجته التي استنجدت بجيرانها، الذين عملوا على تخليص رضيعها، حيث ادعت أن الزوج هدد بقتلهما.

كما أكد موقع أحداث أنفو اليوم الخميس أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية باليوسفية، وعناصر الوقاية المدنية هرعت إلى عين المكان، وبعد التحاق هذه الأخيرة بمكان الحادث، وجدت الزوج هو الآخر مصابا على مستوى اليد بجرح غائر.

مشيرا أنه تم نقل الزوجين إلى مستعجلات للا حسناء باليوسفية، ونظرًا لحالتهما الحرجة، تم نقلهما على وجه السرعة إلى مدينة مراكش، كما استغربت ساكنة الحي من تصرف الزوج المعروف باستقامته وطيبوبته، في حين فتحت عناصر الشرطة القضائية بحثها في القضية.