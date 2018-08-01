السلطات المغربية تعتقل فرنسيا مبحوثا عنه دوليا يحمل الجنسية الإسرائيلية ﻿

تمكنت أجهزة الأمــن المغربية من اعتقال مواطن مغربي مبحوث عنه في فرنســا، في مدينة مراكــش، ظل مختبئا في المغرب لمدة تزيد على السـنتين، بعدمــا لاذ بالفرار من فرنسا.

شوف تيفي

تمكنت أجهزة الأمــن المغربية من اعتقال مواطن مغربي مبحوث عنه في فرنســا، في مدينة مراكــش، ظل مختبئا في المغرب لمدة تزيد على السـنتين، بعدمــا لاذ بالفرار من فرنسا.

وقالــت مصــادر إعلاميــة فرنســية إن المغــرب اعتقل ''جيل بن إيشــو''، وهو مواطن يحمل الجنسيتين المغربية والإســرائيلية، ظل لما يزيد على السنتين هاربا من العدالة في المغرب.

وأوضحت مجلة ''باري ماتش'' الفرنسية، يوم أمس الأربعاء، أن بن إيشــو يعد أحد أهم الحلقات المفقودة في ما عــرف بقضية ''نيريت''، وهو مسؤول كبير في الشــرطة الفرنســية، أدين في السابق بتهمة الإرتشــاء والتواطؤ مع عصابــات متخصصة في الإتجار في المخدرات، بحيث وصفت المجلة الأسبوعية بن إيشــو، الذي اعتقله الأمن االمغربي يوم 17 غشت الجاري بمدينــة مراكش، الراشــي الرئيســي للمســؤول الأمني ''ميشــيل نيريت''.

وأضافت أسبوعية ''باري ماتش'' إن بن إيشو كان مختبئا لما يزيد على الســنتين في مراكش، وأن ما كشفه الأمن المغربي هو محاولة الحصول على ''فيزا'' سفر إلى أمريكا.

وحســب المصدر ذاته، فإن بن إيشو فضل تسليمه إلى الســلطات الفرنســية وترحيله الفوري مــن المغرب، على قضاء الحكم الذي يتابع به غيابيا في فرنسا والذي يدينه بخمس سنوات سجنا نافذا.