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هجوم باريس يخلف قتيلا وإصابتان في حالة خطيرة

بتاريــخ : 23 غشت 2018 / 11:17 هجوم باريس يخلف قتيلا وإصابتان في حالة خطيرة | دولي
هجوم باريس يخلف قتيلا وإصابتان في حالة خطيرة
قُــــتل شخص وأصيب آخران بطعنات خطيرة في هجوم بضاحية تراب بباريس.

شوف تيفي

قُــــتل شخص وأصيب آخران بطعنات خطيرة في هجوم بضاحية تراب بباريس.

وأضاف مصدر في الشرطة وفق ''وكالة فرانس بريس'' اليوم الخميس أن رجلا يحمل سكينا أقدم على قتل شخص وجرح اثنين آخرين إصابتهما خطيرة في تراب بضاحية باريس قبل أن تقوم قوات الأمن ''بتحييده'' .

وأضاف المصدر أن المهاجم تحصن في مبنى، ما تطلب تدخل قوات النخبة في الشرطة بدون أن يكون بوسعه القول ما إذا كان الرجل لا يزال على قيد الحياة، أو تأكيد أو نفي الطابع الإرهابي للهجوم.

كما أشارت وكالة رويترز أن وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية قد نشرت إعلان التنظيم مسؤولية عن هجوم باريس دون تقديم دليل يثبت صحت ذلك .

وكانت مصادر أمنية فرنسية قالت سابقا لوكالة فرانس بريس إن المدينة تضم عددا كبيرا من المسلمين فيما يشتبه بأن نحو 50 من سكانها غادروا فرنسا للقتال إلى جانب تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

 

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