تنسيقية أساتذة السلم 9 تقاطع الامتحان المهني وتصعد من احتجاجاتها ﻿

دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 إلى مقاطعة الامتحان المهني دورة شتنبر 2018 بجميع المراكز على الصعيد الوطني .

شوف تيفي

دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 إلى مقاطعة الامتحان المهني دورة شتنبر 2018 بجميع المراكز على الصعيد الوطني .

وأضافت التنسيقية التي تطلق على نفسها تسمية (التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9)، في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الخميس، ''أنه أمام إخلال الوزارة الوصية بوعودها التي أخذتها على نفسها للتسوية النهائية لوضعية الأساتذة المرتبين في السلم التاسع'' فإنها '' تدعو كافة الأساتذة مقاطعة الامتحان المهني دورة شتنبر 2018 بجميع المراكز على الصعيد الوطني''، مضيفة في ذات البلاغ أنها ستنظم ''وقفات احتجاجية داخل مراكز الاجتياز يوم الامتحان''.

كما تعتبر التنسيقية في ذات البلاغ أن ''الامتحان المهني لولوج الدرجة 2 إهانة وحيف يطال أساتذة خريجي مراكز التكوين وذوي أقدمية تتراوح بين 6 و14 سنة''.

ونددت التنسيقية في ختام البلاغ بـ''استمرار الوزارة في حرمان هذه الفئة من الترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم 2012-2013''.