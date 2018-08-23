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جثة مسن تستنفر السلطات الأمنية بتيزنيت

بتاريــخ : 23 غشت 2018 / 09:53 جثة مسن تستنفر السلطات الأمنية بتيزنيت | حوادث و حقوق
جثة مسن تستنفر السلطات الأمنية بتيزنيت
مازالت المصالح الأمنية بمدينة تيزنيت تواصل تحرياتها بخصوص جثة شخص طاعن في السن عثر عليها يوم أمس الأربعاء داخل منزله بالمدينة العتيقة لتيزنيت في بداية تحللها.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

مازالت المصالح الأمنية بمدينة تيزنيت تواصل تحرياتها بخصوص جثة شخص طاعن في السن عثر عليها يوم أمس الأربعاء داخل منزله بالمدينة العتيقة لتيزنيت في بداية تحللها.

وحسب مصدر محلي من المدينة فإن الهالك كان يقطن بأحد المنازل المتواجدة في وسط المدينة العتيقة لوحده وبالضبط بحي ''فم القصبة ألبيض''، وكان يشتغل قيد حياته كبائع متجول وينحدر من طاطا، وعند حلول العيد انقطعت أخباره بعدما حاولت عائلته الاتصال به أكثر من مرة، الأمر الذي جعل الشكوك تساورها حول مصيره.

ومع غياب معلومات عنه، انتقل أحد أفراد أسرته للمنزل الذي يقطنه، وما إن فتح الباب حتى أصيب بصدمة كبيرة، بعدما عثر على الشيخ جثة هامدة، وبدأت في التحلل.

وأضاف ذات المصدر، أنه جرى إخطار السلطات المحلية والأمنية بالواقعة التي هرعت لعين المكان، وتمت معاينة الجثة من طرف الشرطة العلمية والتقنية، ونقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وأسباب الوفاة الحقيقية.

 

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شوف تيفي المغرب تيزنيت جثة مسن عثور استنفار تحلل داخل منزل

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