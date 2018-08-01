 أكثر من 100 مهاجر يقتحمون الحدود المغربية الإسبانية ﻿
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أكثر من 100 مهاجر يقتحمون الحدود المغربية الإسبانية

بتاريــخ : 23 غشت 2018 / 09:47 أكثر من 100 مهاجر يقتحمون الحدود المغربية الإسبانية | حوادث و حقوق
أكثر من 100 مهاجر يقتحمون الحدود المغربية الإسبانية
دخل حوالي 115 مهاجرا، مساء أمس الأربعاء، مدينة سبتة عبر تسلق السور الحدودي الذي يفصل هذه المدينة التي تخضع للسلطتين المغربية والإسبانية، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر الشرطة بجروح طفيفة.

شوف تيفي

دخل حوالي 115 مهاجرا، مساء أمس الأربعاء، مدينة سبتة عبر تسلق السور الحدودي الذي يفصل هذه المدينة التي تخضع للسلطتين المغربية والإسبانية، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر الشرطة بجروح طفيفة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) عن مسؤول رسمي أن المهاجرين ''عبروا فوق سياج الأسلاك الشائكة المحيط بالمدينة والبالغ ارتفاعه ستة أمتار''.

وأوضح المتحدث أن 7 من حرس الحدود قد أصيبوا بجروح طفيفة ناجمة عن حروق بالحمض والكلس اللذان ألقى بهما المهاجرون عليهم.

وكتب رئيس الحكومة الاشتراكي، بيدرو سانشيز، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، وفق ذات المصدر: ''كل دعمي لقوى الأمن التي تواجه بطريقة نموذجية تحدي الهجرة، خصوصا للعناصر الذين أصيبوا بجروح اليوم''.

وأضاف المصدر أن أحد المهاجرين هتف بالفرنسية: ''الحظ السعيد لجميع الأصدقاء الموجودين في المغرب''.

يذكر أن سبتة، مع مدينة مليلية، تشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا.

وفي أواخر يوليوز، دخل المدينة أكثر من 600 مهاجر بالقوة، ودارت مواجهات وصفتها قوات الأمن بأنها بالغة العنف.

ومنذ بداية السنة، دخل حوالي 3100 مهاجر سبتة ومليلية، كما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة. وهم يضافون إلى أكثر من 25 ألفا وصلوا عبر البحر إلى إسبانيا، وجعلوا من البلاد البوابة الأولى للهجرة غير الشرعية في أوروبا قبل إيطاليا واليونان.

 

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شوف تيفي المغرب مهاجر الحدود إسبانيا

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