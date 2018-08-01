 كلميم...توقيف سيارة أجرة كبيرة محملة بكمية مهمة من الحشيش ﻿
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كلميم...توقيف سيارة أجرة كبيرة محملة بكمية مهمة من الحشيش

بتاريــخ : 23 غشت 2018 / 09:28 كلميم...توقيف سيارة أجرة كبيرة محملة بكمية مهمة من الحشيش | مجتمع
كلميم...توقيف سيارة أجرة كبيرة محملة بكمية مهمة من الحشيش
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن عناصر الأمن المرابطين بالسد القضائي بالمدخل الشمالي لمدينة كلميم في اتجاه أكادير، قاموا مساء أمس الأربعاء، بتوقيف سيارة أجرة كبيرة محملة بحوالي 6 كيلوغرامات من

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن عناصر الأمن المرابطين بالسد القضائي بالمدخل الشمالي لمدينة كلميم في اتجاه أكادير، قاموا مساء أمس الأربعاء، بتوقيف سيارة أجرة كبيرة محملة بحوالي 6 كيلوغرامات من الحشيش مخبأة بإحكام داخل حقيبة أحد الركاب.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن العملية التي وصفت بالمهمة تمت بعدما توصلت مصالح الشرطة القضائية بكلميم بإخبارية، تفيد بكون شخص على متن سيارة أجرة كبيرة متجهة نحو أكادير، ينوي نقل كمية مهمة من مخدر الشيرا لإحدى الوجهات لتصريفها وترويجها.

وبناءً على هذه الإخبارية تحركت المصالح الأمنية بتنسيق مع النيابة العامة، التي أعطت تعليماتها بتوقيف سيارة الأجرة وتفتيشها، وهو ما تم بالفعل بعدما بلغت السد القضائي المتواجد بمدخل كلميم الشمالي، إذ خضعت السيارة لتفتيش جد دقيق، مكن من ضبط حقيبة تحتوي على نحو 6 كيلوغرامات من الحشيش، تعود ملكيتها لأحد الركاب الذي جرى توقيفه.

هذا، وأحيل الموقوف على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث، والتحقيق معه حول مصدر تلك المخدرات والوجهة التي كان ينوي إيصالها إليها، وذلك لتحديد كافة الأطراف الذين من المحتمل أن يكونوا مشاركين في هذه العملية، بغية توقيفهم وتقديمهم للعدالة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب كلميم توقيف سيارة أجرة كبيرة 6 كيلوغرام حشيش حقيبة

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