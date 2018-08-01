خـــاص..هذه حقيقة وفاة 10 حجاج مغاربة خلال موسم الحج بالسعودية ﻿

نفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' من السعودية،ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل عشر وفيات في صفوف الحجاج المغاربة.

شوف تيفي:م غــطاس

نفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' من السعودية،ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل عشر وفيات في صفوف الحجاج المغاربة.

و أكدت مصادرنا، يومه الخميس، إن الوضع الصحي للحجاج المغاربة مطمئن،مؤكدة أنه تم تسجبل 4 وفيات في صفوف الحجاج ولا علاقة لهم بالتسمم الغدائي الذي تحدثت عنه وسائل إعلام دولية و الذي أصاب الحجاج المصريين .

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت في وقت سابق أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن ولا توجد أي أمراض وبائية أو محجرية بين الحجاج، مشيرة إلى أن خطتها لموسم الحج تركز على النواحي الوقائية للحجاج، وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميا، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية.