 خـــاص..هذه حقيقة وفاة 10 حجاج مغاربة خلال موسم الحج بالسعودية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خـــاص..هذه حقيقة وفاة 10 حجاج مغاربة خلال موسم الحج بالسعودية | مجتمع

خـــاص..هذه حقيقة وفاة 10 حجاج مغاربة خلال موسم الحج بالسعودية

تسجيل صوتي منسوب للبغدادي يدعو أنصاره إلى مواصلة الجهاد | دولي

تسجيل صوتي منسوب للبغدادي يدعو أنصاره إلى مواصلة ''الجهاد''

بعد الترويج لأضاحي متعفنة بالقنيطرة.. لونسا تتدخل وتكشف حقيقة الأمر | مجتمع

بعد الترويج لأضاحي متعفنة بالقنيطرة.. لونسا تتدخل وتكشف حقيقة الأمر

حريق مهول يحول فرحة العيد إلى كابوس لدى أسرة بمنطقة الدراركة ضواحي أكادير | حوادث و حقوق

حريق مهول يحول فرحة العيد إلى كابوس لدى أسرة بمنطقة الدراركة ضواحي أكادير

ضاربو فالحمام و منين خرجو غدرو و قتلو ليلة العيد بفاس | حوادث و حقوق

ضاربو فالحمام و منين خرجو غدرو و قتلو ليلة العيد بفاس

انقطاع الماء عن بعض أحياء تارودانت يفسد فرحة العيد لدى مجموعة من الأسر ويثير غضبها | مجتمع

انقطاع الماء عن بعض أحياء تارودانت يفسد فرحة العيد لدى مجموعة من الأسر ويثير غضبها

وزير الأوقاف السعودي: إسرائيل لم تمنع المسلمين من الحج ودولة أخرى منعتهم (فيديو)‎ | بووز

وزير الأوقاف السعودي: إسرائيل لم تمنع المسلمين من الحج ودولة أخرى منعتهم (فيديو)‎

إنقاذ فتاة و شاب من الغرق بعدما طاحو فحفرة فشاطئ عين الذئاب | مجتمع

إنقاذ فتاة و شاب من الغرق بعدما طاحو فحفرة فشاطئ عين الذئاب

فضائح مسؤولي البعثة المغربية مستمرة..حاجة مغربية تفجرها: داو لينا رزقنا وقتلونا بالجوع..+فيديو | بووز

فضائح مسؤولي البعثة المغربية مستمرة..حاجة مغربية تفجرها: ''داو لينا رزقنا وقتلونا بالجوع..''+فيديو

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

خـــاص..هذه حقيقة وفاة 10 حجاج مغاربة خلال موسم الحج بالسعودية

بتاريــخ : 23 غشت 2018 / 01:40 خـــاص..هذه حقيقة وفاة 10 حجاج مغاربة خلال موسم الحج بالسعودية | مجتمع
خـــاص..هذه حقيقة وفاة 10 حجاج مغاربة خلال موسم الحج بالسعودية
نفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' من السعودية،ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل عشر وفيات في صفوف الحجاج المغاربة.

شوف تيفي:م غــطاس

نفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' من السعودية،ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل عشر وفيات في صفوف الحجاج المغاربة.

و أكدت مصادرنا، يومه الخميس، إن الوضع الصحي للحجاج المغاربة مطمئن،مؤكدة أنه تم تسجبل 4 وفيات في صفوف الحجاج ولا علاقة لهم بالتسمم الغدائي الذي تحدثت عنه وسائل إعلام دولية و الذي أصاب الحجاج المصريين .

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت في وقت سابق أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن ولا توجد أي أمراض وبائية أو محجرية بين الحجاج، مشيرة إلى أن خطتها لموسم الحج تركز على النواحي الوقائية للحجاج، وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميا، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب حجاج مغاربة هيآت صحية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد الترويج لأضاحي متعفنة بالقنيطرة.. لونسا تتدخل وتكشف حقيقة الأمر | مجتمع

بعد الترويج لأضاحي متعفنة بالقنيطرة.. لونسا تتدخل وتكشف حقيقة الأمر

انقطاع الماء عن بعض أحياء تارودانت يفسد فرحة العيد لدى مجموعة من الأسر ويثير غضبها | مجتمع

انقطاع الماء عن بعض أحياء تارودانت يفسد فرحة العيد لدى مجموعة من الأسر ويثير غضبها

إنقاذ فتاة و شاب من الغرق بعدما طاحو فحفرة فشاطئ عين الذئاب | مجتمع

إنقاذ فتاة و شاب من الغرق بعدما طاحو فحفرة فشاطئ عين الذئاب

انقطاع الماء عن أحياء القصر الكبير صبيحة يوم عيد الأضحى يثير استياء وغضب المواطنين | مجتمع

انقطاع الماء عن أحياء القصر الكبير صبيحة يوم عيد الأضحى يثير استياء وغضب المواطنين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أجواء خاصة بمدينة طنجة يوم عيد الأضحــى | خارج البلاطو
منذ 29 دقيقة

أجواء خاصة بمدينة طنجة يوم عيد الأضحــى

عادات و تقاليد خاصة فتشواط الريوس خلال عيد الأضحى بوجدة | خارج البلاطو

عادات و تقاليد خاصة فتشواط الريوس خلال عيد الأضحى بوجدة

هكذا مرت أجواء صلاة عيد الأضحى بفاس بحضور والي الجهة ووالي الأمن | خارج البلاطو

هكذا مرت أجواء صلاة عيد الأضحى بفاس بحضور والي الجهة ووالي الأمن

شفار سرق معزة لسيدة فقيرة كانت كاترعى فعين أسردون‎‎ | قنوات أخرى

شفار سرق معزة لسيدة فقيرة كانت كاترعى فعين أسردون‎‎

﻿

آخر المستجدات

خـــاص..هذه حقيقة وفاة 10 حجاج مغاربة خلال موسم الحج بالسعودية | مجتمع
منذ 28 دقيقة

خـــاص..هذه حقيقة وفاة 10 حجاج مغاربة خلال موسم الحج بالسعودية

تسجيل صوتي منسوب للبغدادي يدعو أنصاره إلى مواصلة الجهاد | دولي

تسجيل صوتي منسوب للبغدادي يدعو أنصاره إلى مواصلة ''الجهاد''

بعد الترويج لأضاحي متعفنة بالقنيطرة.. لونسا تتدخل وتكشف حقيقة الأمر | مجتمع

بعد الترويج لأضاحي متعفنة بالقنيطرة.. لونسا تتدخل وتكشف حقيقة الأمر

حريق مهول يحول فرحة العيد إلى كابوس لدى أسرة بمنطقة الدراركة ضواحي أكادير | حوادث و حقوق

حريق مهول يحول فرحة العيد إلى كابوس لدى أسرة بمنطقة الدراركة ضواحي أكادير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.