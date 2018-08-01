 بعد الترويج لأضاحي متعفنة بالقنيطرة.. لونسا تتدخل وتكشف حقيقة الأمر ﻿
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بعد الترويج لأضاحي متعفنة بالقنيطرة.. لونسا تتدخل وتكشف حقيقة الأمر

بتاريــخ : 22 غشت 2018 / 23:25 بعد الترويج لأضاحي متعفنة بالقنيطرة.. لونسا تتدخل وتكشف حقيقة الأمر | مجتمع
بعد الترويج لأضاحي متعفنة بالقنيطرة.. لونسا تتدخل وتكشف حقيقة الأمر
في إطار عمليات المداومة التي تقوم بها المصالح البيطرية لأونسا، انتقلت المصالح البيطرية بالقنيطرة يومه الأربعاء 22 غشت تزامنا مع عيد الأضحى المبارك للوقوف على حالتين تم تداولهما على مواقع التواصل

شوف تيفي

في إطار عمليات المداومة التي تقوم بها المصالح البيطرية لأونسا، انتقلت المصالح البيطرية بالقنيطرة يومه الأربعاء 22 غشت تزامنا مع عيد الأضحى المبارك للوقوف على حالتين تم تداولهما على مواقع التواصل الإجتماعي، والتحقق من صحة الأخبار التي تفيد بأن أضاحي هاته السنة بها تعفن.

وبعد التحقيق والمعاينة تبين أن الحالة الأولى يتواجد به أكياس مائية على صعيد الرئة، حيث تم القيام باللازم مع العلم أن السقيطة سليمة وصالحة للإستهلاك.

أما فيما يخص الحالة الثانية، أكدت « لونسا » أن خروف ابتلع جسما غريبا مما تسبب في التهاب على مستوى القفص الصدري والأعضاء المتواجدة داخله (القلب الرئة..) وقد تم إزالة الأعضاء المتضررة مع العلم أن باقي السقيطة صالحة للإستهلاك.

 

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