حريق مهول يحول فرحة العيد إلى كابوس لدى أسرة بمنطقة الدراركة ضواحي أكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن حريقا قويا اندلع مساء اليوم بمنزل بحي” سيدي الحاج سعيد” بالدراركة المركز ضواحي مدينة أكادير، ما خلف حالة من الرعب والذعر في صفوف قاطنيه وجيرانهم بفعل قوة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن حريقا قويا اندلع مساء اليوم بمنزل بحي” سيدي الحاج سعيد” بالدراركة المركز ضواحي مدينة أكادير، ما خلف حالة من الرعب والذعر في صفوف قاطنيه وجيرانهم بفعل قوة النيران.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الحريق اندلع بشكل مفاجئ، بعدما سبقه انفجار قوي بسخان مائي هز سكون المكان، لتتبعه ألسنة اللهب القوية، وتشب بمختلف أرجاء المنزل مخلفة خسائر مادية جد جسيمة، بعدما احترقت كل محتويات وتجهيزات البيت.

وأضافت ذات المصادر، أن الحريق استنفر مختلف السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، وتم تطويق المكان وبعد مجهوذات جبارة تمكنوا من السيطرة على ألسنة اللهب وإخمادها، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحادث.