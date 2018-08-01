ضاربو فالحمام و منين خرجو غدرو و قتلو ليلة العيد بفاس ﻿

علمت شوف تيفي أن شخصا أقدم على قتل شاب في مقتبل العمر بواسطة السلاح الأبيض أمس الثلاثاء بتجزئة سلمى بظهر الخميس بفاس.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن شخصا أقدم على قتل شاب في مقتبل العمر بواسطة السلاح الأبيض أمس الثلاثاء بتجزئة سلمى بظهر الخميس بفاس.

في تفاصيل الجريمة، أضافت مصادرنا أن نقاشا حادا نشب بين القاتل والضحية داخل حمام شعبي وبعد خروجهما، التحق الضحية قيد حياته بأحد المقاهي ليلحق به القاتل حاملا سلاحا أبيض وطعنه طعنة غادرة أردته أرضا.

وبعد إقدامه على جريمته، لاذ الجاني بالفرار تاركا الضحية غارقا في دمائه.

هذا وعلى الرغم من محاولة إسعافه، إلا أن القتيل فارق الحياةلا في طريقه إلى المستشفى.

ومن جهتها، فتحت العناصر الأمنية تحقيقا في ظروف وملابسات الجريمة الشنعاء من أجل التعرف على هوية الجاني.