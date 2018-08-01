 انقطاع الماء عن بعض أحياء تارودانت يفسد فرحة العيد لدى مجموعة من الأسر ويثير غضبها ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد الترويج لأضاحي متعفنة بالقنيطرة.. لونسا تتدخل وتكشف حقيقة الأمر | مجتمع

بعد الترويج لأضاحي متعفنة بالقنيطرة.. لونسا تتدخل وتكشف حقيقة الأمر

حريق مهول يحول فرحة العيد إلى كابوس لدى أسرة بمنطقة الدراركة ضواحي أكادير | حوادث و حقوق

حريق مهول يحول فرحة العيد إلى كابوس لدى أسرة بمنطقة الدراركة ضواحي أكادير

ضاربو فالحمام و منين خرجو غدرو و قتلو ليلة العيد بفاس | حوادث و حقوق

ضاربو فالحمام و منين خرجو غدرو و قتلو ليلة العيد بفاس

انقطاع الماء عن بعض أحياء تارودانت يفسد فرحة العيد لدى مجموعة من الأسر ويثير غضبها | مجتمع

انقطاع الماء عن بعض أحياء تارودانت يفسد فرحة العيد لدى مجموعة من الأسر ويثير غضبها

وزير الأوقاف السعودي: إسرائيل لم تمنع المسلمين من الحج ودولة أخرى منعتهم (فيديو)‎ | بووز

وزير الأوقاف السعودي: إسرائيل لم تمنع المسلمين من الحج ودولة أخرى منعتهم (فيديو)‎

إنقاذ فتاة و شاب من الغرق بعدما طاحو فحفرة فشاطئ عين الذئاب | مجتمع

إنقاذ فتاة و شاب من الغرق بعدما طاحو فحفرة فشاطئ عين الذئاب

فضائح مسؤولي البعثة المغربية مستمرة..حاجة مغربية تفجرها: داو لينا رزقنا وقتلونا بالجوع..+فيديو | بووز

فضائح مسؤولي البعثة المغربية مستمرة..حاجة مغربية تفجرها: ''داو لينا رزقنا وقتلونا بالجوع..''+فيديو

فاجعة..جريمة مروعة في عيد الأضحى..سائق تريبورتور يذبح مقاولا بميدلت | حوادث و حقوق

فاجعة..جريمة مروعة في عيد الأضحى..سائق تريبورتور يذبح مقاولا بميدلت

بالفيديو.. شوفو الكوري ديال الحوالة بأبوظبي كيداير‎ | بووز

بالفيديو.. شوفو الكوري ديال الحوالة بأبوظبي كيداير‎

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

انقطاع الماء عن بعض أحياء تارودانت يفسد فرحة العيد لدى مجموعة من الأسر ويثير غضبها

بتاريــخ : 22 غشت 2018 / 22:35 انقطاع الماء عن بعض أحياء تارودانت يفسد فرحة العيد لدى مجموعة من الأسر ويثير غضبها | مجتمع
انقطاع الماء عن بعض أحياء تارودانت يفسد فرحة العيد لدى مجموعة من الأسر ويثير غضبها
عاشت ساكنة مجموعة من الأحياء بمدينة تارودانت اليوم على وقع انقطاع شبه تام للماء الصالح للشرب ما حول فرحة العيد عند عدد من العائلات إلى كابوس وجحيم بعدما لم تجد النساء ما تنظف به ذبيحة وأضحية العيد.

شوف تيفي:تارودانت

عاشت ساكنة مجموعة من الأحياء بمدينة تارودانت اليوم على وقع انقطاع شبه تام للماء الصالح للشرب ما حول فرحة العيد عند عدد من العائلات إلى كابوس وجحيم بعدما لم تجد النساء ما تنظف به ذبيحة وأضحية العيد.

واستنكر عدد من المواطنين هذا الإنقطاع الذي أتى فجأة دون سابق إنذار من الجهات المعنية ليجعل مجموعة من الأحياء بدون ماء، فيما سجل في مناطق أخرى نقصا حادا وهو ما أربك حسابات الأسر الرودانية وأفسد عليها فرحة العيد، وعبروا عن امتعاضهم من سياسة اللامبالاة التي يوليها المسؤولون بالمدينة لحاجيات وضروريات المواطنين لا سيما في مثل هذه المناسبة الني يكثر فيها الطلب على الماء وتتزايد حاجة الناس له لتنقية الأضحية من المخلفات وغسلها في ظروف جيدة، غير أن هذه السنة حكم على صنابير تارودانت بالجفاف في عيد الأضحى.

وأرجع المتضررون هذا الانقطاع إلى عدم وضع استراتيجية ناجعة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والتي لا تتوفر مضخاتها على الطاقة الكاملة لتزويد المنازل خلال الفترات التي ترتفع فيه نسبة الاقبال على الماء.

وطلب المواطنون من السلطات المعنية والمسؤولين عن القطاع بضرورة نهج سياسة تواصلية مع الساكنة المحلية وإخبارها بمثل هذه الانقطاعات، قبل وصول وقتها تفاديا للمعاناة التي تعقب غياب الماء بشكل فجائي عن صنابير المنازل، وذلك من أجل اتخادهم للاحتياطات اللازمة خاصة في المناسبات والأعياد الدينية التي يكثر فيها الطلب على الماء.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تارودانت انقطاع الماء غضب يفسد فرحة العيد استياء المواطنين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد الترويج لأضاحي متعفنة بالقنيطرة.. لونسا تتدخل وتكشف حقيقة الأمر | مجتمع

بعد الترويج لأضاحي متعفنة بالقنيطرة.. لونسا تتدخل وتكشف حقيقة الأمر

إنقاذ فتاة و شاب من الغرق بعدما طاحو فحفرة فشاطئ عين الذئاب | مجتمع

إنقاذ فتاة و شاب من الغرق بعدما طاحو فحفرة فشاطئ عين الذئاب

انقطاع الماء عن أحياء القصر الكبير صبيحة يوم عيد الأضحى يثير استياء وغضب المواطنين | مجتمع

انقطاع الماء عن أحياء القصر الكبير صبيحة يوم عيد الأضحى يثير استياء وغضب المواطنين

بالصور..ساكنة القصر الكبير تعلق جلود الأضاحي على باب وكالة توزيع الماء والكهرباء احتجاجا على انقطاع المياه | مجتمع

بالصور..ساكنة القصر الكبير تعلق جلود الأضاحي على باب وكالة توزيع الماء والكهرباء احتجاجا على انقطاع المياه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طلبة الوكالة المغربية للتعاون الدولي يحتفلون بعيد الشباب‎ | قنوات أخرى
منذ 51 دقيقة

طلبة الوكالة المغربية للتعاون الدولي يحتفلون بعيد الشباب‎

مساء عيد الأضحى.. شوارع الدارالبيضاء تتنفس تحت الأزبال | خارج البلاطو

مساء عيد الأضحى.. شوارع الدارالبيضاء تتنفس تحت الأزبال

بــادرة رائعة..عائلة وجدية كتعيد ب5 الحوالة لفائدة مستشفى الأمراض العقلية | خارج البلاطو

بــادرة رائعة..عائلة وجدية كتعيد ب5 الحوالة لفائدة مستشفى الأمراض العقلية

هدف رائع للأسد المغربي حكيم زياش في مرمى دينامو كييف‎ | قنوات أخرى

هدف رائع للأسد المغربي حكيم زياش في مرمى دينامو كييف‎

﻿

آخر المستجدات

بعد الترويج لأضاحي متعفنة بالقنيطرة.. لونسا تتدخل وتكشف حقيقة الأمر | مجتمع
منذ 57 ثانية

بعد الترويج لأضاحي متعفنة بالقنيطرة.. لونسا تتدخل وتكشف حقيقة الأمر

حريق مهول يحول فرحة العيد إلى كابوس لدى أسرة بمنطقة الدراركة ضواحي أكادير | حوادث و حقوق

حريق مهول يحول فرحة العيد إلى كابوس لدى أسرة بمنطقة الدراركة ضواحي أكادير

ضاربو فالحمام و منين خرجو غدرو و قتلو ليلة العيد بفاس | حوادث و حقوق

ضاربو فالحمام و منين خرجو غدرو و قتلو ليلة العيد بفاس

انقطاع الماء عن بعض أحياء تارودانت يفسد فرحة العيد لدى مجموعة من الأسر ويثير غضبها | مجتمع

انقطاع الماء عن بعض أحياء تارودانت يفسد فرحة العيد لدى مجموعة من الأسر ويثير غضبها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.