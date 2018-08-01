انقطاع الماء عن بعض أحياء تارودانت يفسد فرحة العيد لدى مجموعة من الأسر ويثير غضبها ﻿

عاشت ساكنة مجموعة من الأحياء بمدينة تارودانت اليوم على وقع انقطاع شبه تام للماء الصالح للشرب ما حول فرحة العيد عند عدد من العائلات إلى كابوس وجحيم بعدما لم تجد النساء ما تنظف به ذبيحة وأضحية العيد.

شوف تيفي:تارودانت

عاشت ساكنة مجموعة من الأحياء بمدينة تارودانت اليوم على وقع انقطاع شبه تام للماء الصالح للشرب ما حول فرحة العيد عند عدد من العائلات إلى كابوس وجحيم بعدما لم تجد النساء ما تنظف به ذبيحة وأضحية العيد.

واستنكر عدد من المواطنين هذا الإنقطاع الذي أتى فجأة دون سابق إنذار من الجهات المعنية ليجعل مجموعة من الأحياء بدون ماء، فيما سجل في مناطق أخرى نقصا حادا وهو ما أربك حسابات الأسر الرودانية وأفسد عليها فرحة العيد، وعبروا عن امتعاضهم من سياسة اللامبالاة التي يوليها المسؤولون بالمدينة لحاجيات وضروريات المواطنين لا سيما في مثل هذه المناسبة الني يكثر فيها الطلب على الماء وتتزايد حاجة الناس له لتنقية الأضحية من المخلفات وغسلها في ظروف جيدة، غير أن هذه السنة حكم على صنابير تارودانت بالجفاف في عيد الأضحى.

وأرجع المتضررون هذا الانقطاع إلى عدم وضع استراتيجية ناجعة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والتي لا تتوفر مضخاتها على الطاقة الكاملة لتزويد المنازل خلال الفترات التي ترتفع فيه نسبة الاقبال على الماء.

وطلب المواطنون من السلطات المعنية والمسؤولين عن القطاع بضرورة نهج سياسة تواصلية مع الساكنة المحلية وإخبارها بمثل هذه الانقطاعات، قبل وصول وقتها تفاديا للمعاناة التي تعقب غياب الماء بشكل فجائي عن صنابير المنازل، وذلك من أجل اتخادهم للاحتياطات اللازمة خاصة في المناسبات والأعياد الدينية التي يكثر فيها الطلب على الماء.