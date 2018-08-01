مفتش شرطة دخل سكران على النيابة العامة بالمحمدية و هذا ما قررته في حقه مديرية الحموشي ﻿

علم لدى المنطقة الإقليمية لأمن المحمدية، اليوم الأربعاء 22 غشت الجاري أنه جرى تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، فتح بحث قضائي في مواجهة موظف أمن برتبة مفتش شرطة.

شوف تيفي

علم لدى المنطقة الإقليمية لأمن المحمدية، اليوم الأربعاء 22 غشت الجاري أنه جرى تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، فتح بحث قضائي في مواجهة موظف أمن برتبة مفتش شرطة.

وحسب بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن المعني بالأمر كان قد تقدم صباح اليوم أمام النيابة العامة المحلية، وهو في حالة سكر وخارج أوقات عمله الرسمية، وذلك من أجل التدخل بشأن قضية جارية أمام العدالة، قبل أن يتم توقيفه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية.

وقد فتحت المديرية العامة للأمن الوطني ملفا تأديبيا في مواجهة المعني بالأمر، في انتظار نتائج البحث القضائي الجاري في حقه من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية اللازمة.