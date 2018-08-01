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حصري..السماح لأسرة بوعشرين بزيارته يوم عيد الأضحى

بتاريــخ : 22 غشت 2018 / 20:36 حصري..السماح لأسرة بوعشرين بزيارته يوم عيد الأضحى | بوليتيك
حصري..السماح لأسرة بوعشرين بزيارته يوم عيد الأضحى
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن إدارة سجن عين البرجة بمدينة الدار البيضاء، سمحت لأسرة توفيق بوعشرين بزيارته، يومه الأربعاء، بالرغم من أن اليوم يعتبر بمتابة عطلة نظرا لتزامنه مع عيد الأضحى.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن إدارة سجن عين البرجة بمدينة الدار البيضاء، سمحت لأسرة توفيق بوعشرين بزيارته، يومه الأربعاء، بالرغم من أن اليوم يعتبر بمتابة عطلة نظرا لتزامنه مع عيد الأضحى.

وأوضح المصدر ذاته أن توفيق بوعشرين المتابع بتهم خطير من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر، طالب إدارة السجن المذكور بالسماح لأسرته بزيارته يوم عيد الأضحى وهو الأمر الذي تمت الموافقة عليه.

تجدر الإشارة إلى أن ''توفيق بوعشرين'' تم إيقافه قبل أشهر، وقد شهد ملف قضيته تفاصيل جد مثيرة، خاصة بعد موافقة استئنافية البيضاء على عرض فيديوهات، قيل إنها توثق للعلاقات الجنسية التي جمعت بينه وبين العديد من المشتكيات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عيد الأضحى بوعشرين الاغتصاب التحرش الجنسي

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