أكثر من 100 مهاجر إفــــريقي اقتحموا جيب سبتة المحتلة ﻿

قال متحدث باسم الشرطة الإسبانية إن أكثر من مئة مهاجر أفريقي تمكنوا من دخول جيب سبتة، اليوم الأربعاء عندما حاول مئات المهاجرين اقتحام الحدود شديدة التحصين.

''شوف تيفي'':

قال متحدث باسم الشرطة الإسبانية إن أكثر من مئة مهاجر أفريقي تمكنوا من دخول جيب سبتة، اليوم الأربعاء عندما حاول مئات المهاجرين اقتحام الحدود شديدة التحصين.

وحسب وكالة ''رويترز'' البريطانية فقد أظهرت لقطات تلفزيونية بعض المهاجرين وقد تلطخت أذرعهم وسيقانهم بالدماء فيما بدا أنه بسبب الأسلاك الشائكة التي تعلو السياج الحدودى. وهلل المهاجرون ومعظمهم من الشبان فرحا خلال سيرهم إلى مركز استقبال مؤقت.

وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تقول إن أكثر من 3800 مهاجر عبروا الحدود المغربية إلى جيبي سبتة ومليلية هذا العام.