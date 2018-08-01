 4 سنوات سجنا في حق الرئيس السابق للإتحاد البرازيلي وهذه التهم الموجهة إليه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..مباراة لكرة القدم ضواحي ميدلت تتحول إلى حرب بين قبيلتين | بووز

بالفيديو..مباراة لكرة القدم ضواحي ميدلت تتحول إلى حرب بين قبيلتين

حصري..السماح لأسرة بوعشرين بزيارته يوم عيد الأضحى | بوليتيك

حصري..السماح لأسرة بوعشرين بزيارته يوم عيد الأضحى

انقطاع الماء عن أحياء القصر الكبير صبيحة يوم عيد الأضحى يثير استياء وغضب المواطنين | مجتمع

انقطاع الماء عن أحياء القصر الكبير صبيحة يوم عيد الأضحى يثير استياء وغضب المواطنين

أكثر من 100 مهاجر إفــــريقي اقتحموا جيب سبتة المحتلة | حوادث و حقوق

أكثر من 100 مهاجر إفــــريقي اقتحموا جيب سبتة المحتلة

4 سنوات سجنا في حق الرئيس السابق للإتحاد البرازيلي وهذه التهم الموجهة إليه | دولي

4 سنوات سجنا في حق الرئيس السابق للإتحاد البرازيلي وهذه التهم الموجهة إليه

في صباح عيد الأضحـــى.. العثور على جثة شخص داخل منزله بالعيون‎ | حوادث و حقوق

في صباح عيد الأضحـــى.. العثور على جثة شخص داخل منزله بالعيون‎

بالصور..ساكنة القصر الكبير تعلق جلود الأضاحي على باب وكالة توزيع الماء والكهرباء احتجاجا على انقطاع المياه | مجتمع

بالصور..ساكنة القصر الكبير تعلق جلود الأضاحي على باب وكالة توزيع الماء والكهرباء احتجاجا على

التشواط يتسبب في احتراق سيارتين بطنجة | حوادث و حقوق

''التشواط'' يتسبب في احتراق سيارتين بطنجة

التشواط يتسبب في احتراق سيارتين بطنجة | حوادث و حقوق

''التشواط'' يتسبب في احتراق سيارتين بطنجة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

4 سنوات سجنا في حق الرئيس السابق للإتحاد البرازيلي وهذه التهم الموجهة إليه

بتاريــخ : 22 غشت 2018 / 19:58 4 سنوات سجنا في حق الرئيس السابق للإتحاد البرازيلي وهذه التهم الموجهة إليه | دولي
4 سنوات سجنا في حق الرئيس السابق للإتحاد البرازيلي وهذه التهم الموجهة إليه
أصدرت محكمة فدرالية في بروكلين يومه الأربعاء حكما بالسجن لمدة أربعة أعوام بحق الرئيس السابق للإتحاد البرازيلي جوزيه ماريا مارين، في أول حكم بالسجن من السلطات الأمريكية بحق مدان في سلسلة فضائح

شوف سبور

أصدرت محكمة فدرالية في بروكلين يومه الأربعاء حكما بالسجن لمدة أربعة أعوام بحق الرئيس السابق للإتحاد البرازيلي جوزيه ماريا مارين، في أول حكم بالسجن من السلطات الأمريكية بحق مدان في سلسلة فضائح الفساد التي طالت الإتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وحسب ما ذكرته وكالة فرانس بريس، فإن مارين البالغ من العمر 86 سنة أُدين من قبل هيئة المحلفين في نيويورك بتهم التآمر وغسل الأموال والإحتيال في محاكمة مرتبطة بفضيحة الرشى التي عصفت بالفيفا منذ عام 2015، معتبرة أنه مذنب في ست من أصل التهم السبع الموجهة إليه.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي فدرالية الاتحاد البرازيلي جوزيه ماريا مارين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم.. معيطوش ليه يحضر للذبيحة.. جد يقتل حفيده وينتحر بتــركيا | دولي

صادم.. معيطوش ليه يحضر للذبيحة.. جد يقتل حفيده وينتحر بتــركيا

عاجل :اسرائيل توافق على خطط بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة | دولي

عاجل :اسرائيل توافق على خطط بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق | دولي

حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

صادم..دولة تسمح بممارسة الجنس في الأماكن العامة | دولي

صادم..دولة تسمح بممارسة الجنس في الأماكن العامة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

اللاعب الرجاوي السابق محمد الطاوس يعترف : هاكيفاش كندوز العيد الكبير والرجاء ضلماتني بزاف | خارج البلاطو
منذ 9 دقائق

اللاعب الرجاوي السابق محمد الطاوس يعترف : هاكيفاش كندوز العيد الكبير والرجاء ضلماتني بزاف

مقرقب فركع بــوطا فدارهم و الناس تخلعو فكــازا | خارج البلاطو

''مقرقب'' فركع بــوطا فدارهم و الناس تخلعو فكــازا

بكل ألم..مغربي يفتح قلبه لشوف تيفي بعدما دوز عيد الأضحى فالزنقة | خارج البلاطو

بكل ألم..مغربي يفتح قلبه لشوف تيفي بعدما دوز عيد الأضحى فالزنقة

خُدوا العبرة..الصحة هي كلشي بالدموع شاب مغربي تقلبات حياتو بعدما تشلل بساب البحر | حالة خاصة

خُدوا العبرة..الصحة هي كلشي ''بالدموع شاب مغربي تقلبات حياتو بعدما تشلل بساب البحر

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..مباراة لكرة القدم ضواحي ميدلت تتحول إلى حرب بين قبيلتين | بووز
منذ 6 دقائق

بالفيديو..مباراة لكرة القدم ضواحي ميدلت تتحول إلى حرب بين قبيلتين

حصري..السماح لأسرة بوعشرين بزيارته يوم عيد الأضحى | بوليتيك

حصري..السماح لأسرة بوعشرين بزيارته يوم عيد الأضحى

انقطاع الماء عن أحياء القصر الكبير صبيحة يوم عيد الأضحى يثير استياء وغضب المواطنين | مجتمع

انقطاع الماء عن أحياء القصر الكبير صبيحة يوم عيد الأضحى يثير استياء وغضب المواطنين

أكثر من 100 مهاجر إفــــريقي اقتحموا جيب سبتة المحتلة | حوادث و حقوق

أكثر من 100 مهاجر إفــــريقي اقتحموا جيب سبتة المحتلة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.