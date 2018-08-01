4 سنوات سجنا في حق الرئيس السابق للإتحاد البرازيلي وهذه التهم الموجهة إليه ﻿

أصدرت محكمة فدرالية في بروكلين يومه الأربعاء حكما بالسجن لمدة أربعة أعوام بحق الرئيس السابق للإتحاد البرازيلي جوزيه ماريا مارين، في أول حكم بالسجن من السلطات الأمريكية بحق مدان في سلسلة فضائح

شوف سبور

أصدرت محكمة فدرالية في بروكلين يومه الأربعاء حكما بالسجن لمدة أربعة أعوام بحق الرئيس السابق للإتحاد البرازيلي جوزيه ماريا مارين، في أول حكم بالسجن من السلطات الأمريكية بحق مدان في سلسلة فضائح الفساد التي طالت الإتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وحسب ما ذكرته وكالة فرانس بريس، فإن مارين البالغ من العمر 86 سنة أُدين من قبل هيئة المحلفين في نيويورك بتهم التآمر وغسل الأموال والإحتيال في محاكمة مرتبطة بفضيحة الرشى التي عصفت بالفيفا منذ عام 2015، معتبرة أنه مذنب في ست من أصل التهم السبع الموجهة إليه.