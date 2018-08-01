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في صباح عيد الأضحـــى.. العثور على جثة شخص داخل منزله بالعيون‎

بتاريــخ : 22 غشت 2018 / 19:39 في صباح عيد الأضحـــى.. العثور على جثة شخص داخل منزله بالعيون‎ | حوادث و حقوق
في صباح عيد الأضحـــى.. العثور على جثة شخص داخل منزله بالعيون‎
عثرت عناصر الشرطة، صباح اليوم الأربعاء بعد صلاة عيد الأضحى، ـ على جثة شخص داخل منزله الكـائن بشــارع 24 نوفمبر بمدينة العيون.

شـــوف تــيفـي: العيون

عثرت عناصر الشرطة، صباح اليوم الأربعاء بعد صلاة عيد الأضحى، ـ على جثة شخص داخل منزله الكـائن بشــارع 24 نوفمبر بمدينة العيون.

وحسب مصادر ''شــوف تـيفـي''، فإنه تم اكتشاف وجود الجثة في المنزل بعد إقدام أخت الهالك على زيارته صباح العيد، حيث طرقت باب المنزل عدة مرات لكن دون مجيب، واكتشفت انبعاث رائحة كريهة من داخل منزل أخيها دفعت بها و بعض الجيران إلى إخبار الشرطة.

وأضافت مصادرنا، أنه لم يُعرف لحد الآن سبب وفاة الهالك، هل هي موت طبيعية أم أنه تعرض للقتل أو شيئ من هذا القبيل، حيث لا يوجد على جسده أي أثر الضرب أو الجرح.

هذا، وفور علمها، حلت عناصر الشرطة والوقاية المدنية إلى عين المكان، وقامت الشرطة بمعاينة مكان الحادثة وإجراءات البحث لتحديد ملابسات الوفاة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسن بالمهدي بالعيون، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.

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شـــوف تيفي المغرب العيون العثور الجثة

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