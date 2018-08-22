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بالصور..ساكنة القصر الكبير تعلق جلود الأضاحي على باب وكالة توزيع الماء والكهرباء احتجاجا على انقطاع المياه

بتاريــخ : 22 غشت 2018 / 19:13 بالصور..ساكنة القصر الكبير تعلق جلود الأضاحي على باب وكالة توزيع الماء والكهرباء احتجاجا على انقطاع المياه | مجتمع
بالصور..ساكنة القصر الكبير تعلق جلود الأضاحي على باب وكالة توزيع الماء والكهرباء احتجاجا على انقطاع المياه
أقدمت ساكنة مدينة القصر الكبير، يومه الأربعاء، على تعليق جلود أضاحي العيد على بوابة وكالة توزيع الماء والكهرباء، وذلك للاحتجاج على قطع المياه الصالح للشرب تزامنا مع عيد الأضحى.

''شوف تيــفي'':


أقدمت ساكنة مدينة القصر الكبير، يومه الأربعاء، على تعليق جلود أضاحي العيد على بوابة وكالة توزيع الماء والكهرباء، وذلك للاحتجاج على قطع المياه الصالح للشرب تزامنا مع عيد الأضحى.

وعلاقة بالموضوع، فقد خرج المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير عن صمته، يومه الأربعاء، وأكد في بيان نشره على حسابه بالفيسبوك، متابعته لأزمة انقطاع الماء عن الساكنة بالمدينة ببالغ الاستنكار والقلق، ما دفعه إلى ربط الاتصال بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وR.A.D.E.E.L صاحبة الاختصاص الحصري من أجل المطالبة بضمان التزود بهذه المادة واستمرار ديمومة هذا المرفق العمومي بكل نجاعة وفعالية.

وأوضح المجلس بأنه ورغم كل الوعود المقدمة من طرف مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء من أجل معالجة انقطاع المياه عن ساكنة مدينة القصر الكبير وتزامنها مع عيد الأضحى المبارك، إلا أنه تم الاخلال بكل الالتزامات والتنكر لكل الوعود والتهاون بشكل خطير في التدخل العاجل لمعالجة المشكل مما تسبب في معاناة حقيقية للمواطنات والمواطنين.

وأعلنت رئاسة المجلس الجماعي في بيانها عن تضامنها المطلق واللامشروط مع ساكنة المدينة التي أبانت عن صبر وحكمة في تعاطيها هذا الوضع المحرج ، مسجلة الوقت استنكارها لعملية انقطاع الماء و التهاون الخطير من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والاخلال بالقيام بواجباتها وكل الاجراءات التي كان من المفروض اتخاذها بشكل استعجالي واستباقي في مثل هذه الظروف.

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شـــوف تيفي المغرب استنكار سوق الأربعاء رئاسة المجلس الجماعية فواتير ماء

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