صادم.. معيطوش ليه يحضر للذبيحة.. جد يقتل حفيده وينتحر بتــركيا ﻿

في واقعة جد خطيرة وصادمة، أقدم جد يبلغ من العمر 80 سنة على قتل حفيده البالغ قيد حياته 24 سنة بواسطة بندقية صيد تزامنا مع عيد الأضحى بقرية تقع على مقاطعة بولو بتركيا يوم أمس الثلاثاء.

شوف تيفي

في واقعة جد خطيرة وصادمة، أقدم جد يبلغ من العمر 80 سنة على قتل حفيده البالغ قيد حياته 24 سنة بواسطة بندقية صيد تزامنا مع عيد الأضحى بقرية تقع على مقاطعة بولو بتركيا يوم أمس الثلاثاء.

وفي تفاصيل الجريمة، أوردت صحيفة « ماينيت » أن الجد أقدم على قتل حفيده بعدما لم يستدعيه الأخير لحضور مراسيم الذبيحة ليشتد النقاش بينهما ليقدم على قتله بالبندقية ويرديه قتيلا على الفور، ومن جهته، دخل الجد للمنزل ووضع البندقية على رأسه وأفرغ ما بداخلها، ليفارق الحياة مباشرة بعدها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الجد وقبل انتحاره قال «أنا كبير هذه العائلة، كيف لكم ألا تنادوني أثناء ذبح الأضحية؟! وكذلك لَم تقبِّلوا يدي؟! لم يعد هناك أي احترام للكبير!».

هذا وفور إشعارها بالجريمة، حلت بعين المكان الماصلح الأمنية حيث فتحت تحقيقا في ظروف جريمة القتل كما تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العسكري.