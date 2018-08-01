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''حراكة'' مغاربة يصلون على متن قارب إلى جزيرة لانزاروتي

بتاريــخ : 22 غشت 2018 / 17:26 حراكة مغاربة يصلون على متن قارب إلى جزيرة لانزاروتي | مجتمع
''حراكة'' مغاربة يصلون على متن قارب إلى جزيرة لانزاروتي
قال مركز الأمن والطوارئ التابع للحكومة المحلية لجزر الكناري إن 18 مهاجرا غير شرعي من بينهم ستة قاصرين وصلوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على متن قارب تقليدي إلى شاطئ ( كانتيريا ) ببلدية (

''شوف تيفي''+'' و م ع''

قال مركز الأمن والطوارئ التابع للحكومة المحلية لجزر الكناري إن 18 مهاجرا غير شرعي من بينهم ستة قاصرين وصلوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على متن قارب تقليدي إلى شاطئ ( كانتيريا ) ببلدية ( هاريا ) التابعة لجزيرة لانزاروتي .

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مصادر من مركز الأمن والطوارئ أن هذا القارب التقليدي الذي كان يقل المهاجرين السريين وصل إلى الشاطئ في تمام الساعة الثانية و10 دقائق فجرا مشيرين إلى أن جميع المهاجرين ينحدرون من بلدان المغرب العربي .

وأشارت نفس المصادر إلى أن مصالح الصحة تكفلت في الموقع الذي رسا فيه القارب بتقديم الإسعافات الأولية والضرورية للمهاجرين غير الشرعيين إذ لم تكن حالتهم الصحية تستدعي نقلهم باتجاه أحد المراكز الطبية .

وأضافت أن وحدات من الحرس المدني والشرطة الوطنية والمحلية بالإضافة إلى فرق من الصليب الأحمر قد وصلت إلى عين المكان على الشاطئ من أجل مباشرة عمليات التحقيق وتقديم الدعم والمساعدة المهاجرين قبل تسليمهم إلى مصالح الشرطة الوطنية بأريسيفي .

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المغرب شوف تيفي مركز الأمن الطوارئ جزيرة المراكز الطبية

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