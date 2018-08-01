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ياربي السلامة..حادثة سير تنهي حياة لاعب سابق لفريق الكوكب المراكشي

بتاريــخ : 22 غشت 2018 / 17:23 ياربي السلامة..حادثة سير تنهي حياة لاعب سابق لفريق الكوكب المراكشي | حوادث و حقوق
ياربي السلامة..حادثة سير تنهي حياة لاعب سابق لفريق الكوكب المراكشي
تزامنا مع عيد الأضحى ،تشهد مقبرة باب دكالة، عصر يومه الأربعاء، مراسيم دفن جثمان ''حميد مرجان'' اللاعب السابق لفريق الكوكب المراكشي، والذي لقي مصرعه، عقب تعرضه لحادثة سير جد مروعة أول أمس الثلاثاء.

''شوف تيفي''

تزامنا مع عيد الأضحى ،تشهد مقبرة باب دكالة، عصر يومه الأربعاء، مراسيم دفن جثمان ''حميد مرجان'' اللاعب السابق لفريق الكوكب المراكشي، والذي لقي مصرعه، عقب تعرضه لحادثة سير جد مروعة أول أمس الثلاثاء.

وحسب مصادر محلية فإن اللاعب السابق لفريق الكوكب ، لقي مصرعه بالطريق المؤدية إلى أوريكا ضواحي مراكش، حينما كان رفقة صديقه على دراجة نارية، قبل اصطدامها بسيارة، ما تسبب في وفاته على الفور.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الراحل، جاور العديد من الأندية من بينها فريق الكوكب المراكشي والذي حمل قميصه عام 2000، واشرف كذلك على تدريب فريق الكوكب الخاص بالكرة المصغرة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حادثة سير حميد مرجان الكوكب المراكشي

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