بعد انتشار صور صـــادمة..هذه حقيقة انتحار طفل شنقا بسبب الجوع يوم عيد الأضحى بورززات ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأربعاء، بعض الصور، وادعت أنها تعود لطفل، أقدم على الانتحار شنقا بالقرب من منزل أسرته بمدينة ورززات بسبب الفقر والجوع.

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، يومه الأربعاء، بعض الصور، وادعت أنها تعود لطفل، أقدم على الانتحار شنقا بالقرب من منزل أسرته بمدينة ورززات بسبب الفقر والجوع.

وعكس ما تم تداوله فإن هذه الصور تم التقاطها قبل أشهر بإحدى الدول العربية، وقد تم نشرها بالعديد من الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' شهر أبريل الماضي، حيث أقدم طفل على شنق نفسه لأسباب مجهولة.



تجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الصفحات حاولت نشر هذه الإشاعة من خلال وضع عناوين مثير لإيهام النشطاء على أن فصولها المؤلمة، وقعت بالفعل بمدينة ورززات.