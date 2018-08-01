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صادم...العثور على رضيع مرمي وسط قمامة الأزبال صبيحة العيد بأكادير

بتاريــخ : 22 غشت 2018 / 16:03 صادم...العثور على رضيع مرمي وسط قمامة الأزبال صبيحة العيد بأكادير | حوادث و حقوق
صادم...العثور على رضيع مرمي وسط قمامة الأزبال صبيحة العيد بأكادير
عثر شخص يمتهن جمع مخلفات الأزبال ''الميخالا'' في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على رضيع حديث الولادة مرمي وسط قمامة للأزبال، متواجدة بالقرب من المدرسة الإبتدائية ''ازيكو'' بمنطقة أنزا العليا

شوف تيفي:أحمد الهلالي

عثر شخص يمتهن جمع مخلفات الأزبال ''الميخالا'' في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على رضيع حديث الولادة مرمي وسط قمامة للأزبال، متواجدة بالقرب من المدرسة الإبتدائية ''ازيكو'' بمنطقة أنزا العليا ضواحي مدينة أكادير.

وحسب مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فتفاصيل الحادث تعود إلى إقدام شخص بالنبش داخل حاوية للأزبال عن أشياء ثمينة يعيد بيعها، ليتفاجأ بالعثور على رضيع حديث الولادة مرمي وسط كومة من الأزبال، وعليه بعض الأغصان التي تغطيه.

ومباشرة بعد ذلك، قام بإخطار السلطات المحلية والأمنية التي هرعت إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا دقيقا للوصول إلى مقترف (ة) هذا الفعل الجرمي الذي عرض حياة رضيع صغير لاحول ولاقوة له للخطر بحياة رضيع لاحول ولا قوة له، فيما جرى نقل الرضيع بأمر من النيابة العامة المختصة إلى جناح الأطفال المتخلى عنهم بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير، حيث ينتظر أن تجرى له فحوصات للتأكد من سلامته الصحية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب العثور عيد أضحى أكادير

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