صادم وبالصور..شوفو مواطن بالقنيطرة شنو لقا فأضحية العيد و المكتب الوطني للسلامة الصحية لا يجيب ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، العديد من الصور التي قيل إنها تعود لأضحية العيد، حيث صدم أصحابها عقب ذبحها نظرا لوجود تعفنات بداخلها.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، العديد من الصور التي قيل إنها تعود لأضحية العيد، حيث صدم أصحابها عقب ذبحها نظرا لوجود تعفنات بداخلها.

وحسب ناشري الصور فإن صاحب الأضحية المتواجد بمدينة القنيطرة، تفاجأ بحالة أضحيته الثانية بعد وفاة الأولى أمس الثلاثاء، موضحين بأنه حاول الاتصال بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتحات الغذائية لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور، حيث عبر الجميع عن صدمتهم، متمنين في الوقت نفسه عدم ظهرو حالات مشابهة حتى لا يتكرر سيناريو السنة الماضية، حيث اضطر المئات من المواطنين إلى رمي أضاحي العيد نتيجة تغير لونها وتعفنها.