غضب كبير يجتاح مواقع التواصل بسبب قلة المياه و انقطاعها تزامنا مع عيد الأضحــى بعدد من المدن المغربية ﻿

عبر المغاربة خلال تفاعلهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة القاطنون بمدينة القصر الكبير، عن غضبهم الشديد بسبب قلة المياه وانقطاعه لساعات يومه الأربعاء، تزامنا مع عملية نحر أضاحي العيد.

"شوف تيفي"

عبر المغاربة خلال تفاعلهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة القاطنون بمدينة القصر الكبير، عن غضبهم الشديد بسبب قلة المياه وانقطاعه لساعات يومه الأربعاء، تزامنا مع عملية نحر أضاحي العيد.



وأوضح النشطاء في تفاعلهم أن ساكنة العديد من المدن المغربية والمناطق، تفاجؤوا صباح اليوم بقلة المياه قبل انقطاعها، داعين الجهات المسؤولة إلى التدخل وإيجاد حل ينهي معاناتهم مع قلة المياه.



وتفاعل آلاف النشطاء مع التدوينات المتداولة، حيث استنكر الجميع ما وقع، مؤكدين أن نفس السيناريو يتكرر سنويا، وبالتالي فلابد من إيجاد حلول حتى تنتهي هذه المعاناة.