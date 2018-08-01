 فاجعة...مغني شاب بأكادير يشنق نفسه داخل "أستوديو" صبيحة عيد الأضحى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

غضب كبير يجتاح مواقع التواصل بسبب قلة المياه و انقطاعها تزامنا مع عيد الأضحــى بعدد من المدن المغربية | مجتمع

غضب كبير يجتاح مواقع التواصل بسبب قلة المياه و انقطاعها تزامنا مع عيد الأضحــى بعدد من المدن

فاجعة...مغني شاب بأكادير يشنق نفسه داخل أستوديو صبيحة عيد الأضحى | حوادث و حقوق

فاجعة...مغني شاب بأكادير يشنق نفسه داخل "أستوديو" صبيحة عيد الأضحى

فيديو يفضح مسؤولي البعثة المغربية..شوفو شنو واقع للحجاج المغاربة | مجتمع

فيديو يفضح مسؤولي البعثة المغربية..شوفو شنو واقع للحجاج المغاربة

عاجل :اسرائيل توافق على خطط بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة | دولي

عاجل :اسرائيل توافق على خطط بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

مؤلم..فرحة العيد تتحول إلى مأساة: شاب ينتحر شنقا بتيفلت | حوادث و حقوق

مؤلم..فرحة العيد تتحول إلى مأساة: شاب ينتحر شنقا بتيفلت

حصري...شوفو أشنو وقع لأرملة البرلماني المقتول مرداس وسط سجن عكاشة بالبيضاء يوم عيد الأضحى | حوادث و حقوق

حصري...شوفو أشنو وقع لأرملة البرلماني المقتول مرداس وسط سجن عكاشة بالبيضاء يوم عيد الأضحى

بالفيديو.. الملك يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة | مجتمع

بالفيديو.. الملك يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط ويتقبل التهاني

عاجل وعلى المباشر.. حولي طاح من أعلى عمارة بحي المعاريف بالبيضاء+فيديو وصور | مجتمع

عاجل وعلى المباشر.. حولي طاح من أعلى عمارة بحي المعاريف بالبيضاء+فيديو وصور

الصور..فرحة أرملة بعيد الأضحى تتحول إلى غصة في القلب بعد سقوط خروفها من أعلى عمارة بسلا | مجتمع

الصور..فرحة أرملة بعيد الأضحى تتحول إلى غصة في القلب بعد سقوط خروفها من أعلى عمارة بسلا

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

فاجعة...مغني شاب بأكادير يشنق نفسه داخل "أستوديو" صبيحة عيد الأضحى

بتاريــخ : 22 غشت 2018 / 14:58 فاجعة...مغني شاب بأكادير يشنق نفسه داخل أستوديو صبيحة عيد الأضحى | حوادث و حقوق
فاجعة...مغني شاب بأكادير يشنق نفسه داخل "أستوديو" صبيحة عيد الأضحى
استفاقت ساكنة حي بنسركاو بأكادير صباح اليوم الأربعاء على وقع حادث مفجع بعد إقدام شاب ثلاثيني على وضع حد لحياته وذلك بشنق نفسه بحبل سميك داخل منزل أسرته بذات الحي.

شوف تيفي:أكادير

 

استفاقت ساكنة حي بنسركاو بأكادير صباح اليوم الأربعاء على وقع حادث مفجع بعد إقدام شاب ثلاثيني على وضع حد لحياته وذلك بشنق نفسه بحبل سميك داخل منزل أسرته بذات الحي.
وحسب مصادر "شوف تيفي" من عين المكان، فالهالك كان في حالة طبيعية ليلة أمس صبيحة العيد، ولم تظهر عليه أية بوادر أو تغير في سلوكه، حيث أمضى ليلة العيد برفقة أبناء حيه بشكل طبيعي، قبل أن تستفيق عائلته على وقع العثور عليه مشنوقا داخل "الأستوديو" الخاص به، الذي أنشأه بغرفة بسطح المنزل، ويقوم بتداريبه الموسيقية داخله برفقة عدد من المجموعات الفنية المحلية، وكذا بعض المواهب الشبابية الصاعدة التي كان يسجل لها أغانيها به، إضافة إلى استغلاله في تسجيل أغانيه التي كان يؤديها بالأمازيغية.

وخلف انتحار الهالك موجة من الحزن والصدمة وسط عائلته وذويه ومعارفه من أبناء الحي الذين نزل عليهم خبر موت ابن حيهم كالصاعقة نظرا لحسن خلقه وسيرته الحسنة ومبادئه المعروف بها لدى الصغير والكبير بحي بنسركاو.

هذا ومباشرة، بعد علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تمت المعاينة الأولية لجثة الهالك من طرف عناصر الشرطة العلمية والتقنية، التي عمدت إلى تمشيط مسرح الحادث، وفتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات إقدام الضحية على شنق نفسه بهذه الطريقة المأسوية، قبل أن يجرى نقل الجثة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير فنان شاب انتحار بنسركاو داخل استوديو شنق فاجعة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم..فرحة العيد تتحول إلى مأساة: شاب ينتحر شنقا بتيفلت | حوادث و حقوق

مؤلم..فرحة العيد تتحول إلى مأساة: شاب ينتحر شنقا بتيفلت

حصري...شوفو أشنو وقع لأرملة البرلماني المقتول مرداس وسط سجن عكاشة بالبيضاء يوم عيد الأضحى | حوادث و حقوق

حصري...شوفو أشنو وقع لأرملة البرلماني المقتول مرداس وسط سجن عكاشة بالبيضاء يوم عيد الأضحى

عـــــاجل:أمام ضغط أطـــفاله..أب أســـرة ينتحر شنقا صبيحة عيد الأضحــى نواحي البيضاء | حوادث و حقوق

عـــــاجل:أمام ضغط أطـــفاله..أب أســـرة ينتحر شنقا صبيحة عيد الأضحــى نواحي البيضاء

مؤلم...مصرع شخص ليلة العيد بالدشيرة الجهادية | حوادث و حقوق

مؤلم...مصرع شخص ليلة العيد بالدشيرة الجهادية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عيد الأضحى خلف أســوار سجن عــكاشة..طقوس خاصة و فرحة سجينات ممزوجة بالألــم | خارج البلاطو
منذ 44 دقيقة

عيد الأضحى خلف أســوار سجن عــكاشة..طقوس خاصة و فرحة سجينات ممزوجة بالألــم

مــغاربة يباركون عيد الأضحـــى بعد صلاة العيد+أجواء و شعــائر خاصة من البيضاء | خارج البلاطو

مــغاربة يباركون عيد الأضحـــى بعد صلاة العيد+أجواء و شعــائر خاصة من البيضاء

الهيـــــني لشوف تيفي: العفو الملكي على رفاق الزفزافي مصالحة مع الريف | تسجيلات صوتية

الهيـــــني لشوف تيفي: العفو الملكي على رفاق الزفزافي مصالحة مع الريف

شـــرا 2 حوالة ماتو ليه فالكــوفر ديال الطوموبيل ليلة العيد فكــازا | خارج البلاطو

شـــرا 2 حوالة ماتو ليه فالكــوفر ديال الطوموبيل ليلة العيد فكــازا

﻿

آخر المستجدات

غضب كبير يجتاح مواقع التواصل بسبب قلة المياه و انقطاعها تزامنا مع عيد الأضحــى بعدد من المدن المغربية | مجتمع
منذ 16 دقيقة

غضب كبير يجتاح مواقع التواصل بسبب قلة المياه و انقطاعها تزامنا مع عيد الأضحــى بعدد من المدن

فاجعة...مغني شاب بأكادير يشنق نفسه داخل أستوديو صبيحة عيد الأضحى | حوادث و حقوق

فاجعة...مغني شاب بأكادير يشنق نفسه داخل "أستوديو" صبيحة عيد الأضحى

فيديو يفضح مسؤولي البعثة المغربية..شوفو شنو واقع للحجاج المغاربة | مجتمع

فيديو يفضح مسؤولي البعثة المغربية..شوفو شنو واقع للحجاج المغاربة

عاجل :اسرائيل توافق على خطط بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة | دولي

عاجل :اسرائيل توافق على خطط بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.