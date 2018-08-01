 مؤلم..فرحة العيد تتحول إلى مأساة: شاب ينتحر شنقا بتيفلت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

غضب كبير يجتاح مواقع التواصل بسبب قلة المياه و انقطاعها تزامنا مع عيد الأضحــى بعدد من المدن المغربية | مجتمع

غضب كبير يجتاح مواقع التواصل بسبب قلة المياه و انقطاعها تزامنا مع عيد الأضحــى بعدد من المدن

فاجعة...مغني شاب بأكادير يشنق نفسه داخل أستوديو صبيحة عيد الأضحى | حوادث و حقوق

فاجعة...مغني شاب بأكادير يشنق نفسه داخل "أستوديو" صبيحة عيد الأضحى

فيديو يفضح مسؤولي البعثة المغربية..شوفو شنو واقع للحجاج المغاربة | مجتمع

فيديو يفضح مسؤولي البعثة المغربية..شوفو شنو واقع للحجاج المغاربة

عاجل :اسرائيل توافق على خطط بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة | دولي

عاجل :اسرائيل توافق على خطط بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

مؤلم..فرحة العيد تتحول إلى مأساة: شاب ينتحر شنقا بتيفلت | حوادث و حقوق

مؤلم..فرحة العيد تتحول إلى مأساة: شاب ينتحر شنقا بتيفلت

حصري...شوفو أشنو وقع لأرملة البرلماني المقتول مرداس وسط سجن عكاشة بالبيضاء يوم عيد الأضحى | حوادث و حقوق

حصري...شوفو أشنو وقع لأرملة البرلماني المقتول مرداس وسط سجن عكاشة بالبيضاء يوم عيد الأضحى

بالفيديو.. الملك يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة | مجتمع

بالفيديو.. الملك يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط ويتقبل التهاني

عاجل وعلى المباشر.. حولي طاح من أعلى عمارة بحي المعاريف بالبيضاء+فيديو وصور | مجتمع

عاجل وعلى المباشر.. حولي طاح من أعلى عمارة بحي المعاريف بالبيضاء+فيديو وصور

الصور..فرحة أرملة بعيد الأضحى تتحول إلى غصة في القلب بعد سقوط خروفها من أعلى عمارة بسلا | مجتمع

الصور..فرحة أرملة بعيد الأضحى تتحول إلى غصة في القلب بعد سقوط خروفها من أعلى عمارة بسلا

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

مؤلم..فرحة العيد تتحول إلى مأساة: شاب ينتحر شنقا بتيفلت

بتاريــخ : 22 غشت 2018 / 13:13 مؤلم..فرحة العيد تتحول إلى مأساة: شاب ينتحر شنقا بتيفلت | حوادث و حقوق
مؤلم..فرحة العيد تتحول إلى مأساة: شاب ينتحر شنقا بتيفلت
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن دوار شريفة بتيفلت، اهتز فجر يومه الأربعاء، على وقع خبر صادم، يتمثل في إقدام شاب على انهاء حياته من خلال الانتحار شنقا داخل منزل أسرته لأسباب مجهولة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن دوار شريفة بتيفلت، اهتز فجر يومه الأربعاء، على وقع خبر صادم، يتمثل في إقدام شاب على انهاء حياته من خلال الانتحار شنقا داخل منزل أسرته لأسباب مجهولة.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن بعض التفاصيل، أن فرحة الأسرة بالعيد تحولت إلى مأساة بعد عثورها على الشاب جثة هامدة معلقا بواسطة حبل داخل المنزل، ليتم إبلاغ السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي.

وأشار ذات المصدر إلى أن جثة الهالك وبعد معيانتها تم نقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، بينما فتحت مصالح الدرك تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الانتحار.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الانتحار شاب منزل الأسرة الدرك الملكي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فاجعة...مغني شاب بأكادير يشنق نفسه داخل أستوديو صبيحة عيد الأضحى | حوادث و حقوق

فاجعة...مغني شاب بأكادير يشنق نفسه داخل "أستوديو" صبيحة عيد الأضحى

حصري...شوفو أشنو وقع لأرملة البرلماني المقتول مرداس وسط سجن عكاشة بالبيضاء يوم عيد الأضحى | حوادث و حقوق

حصري...شوفو أشنو وقع لأرملة البرلماني المقتول مرداس وسط سجن عكاشة بالبيضاء يوم عيد الأضحى

عـــــاجل:أمام ضغط أطـــفاله..أب أســـرة ينتحر شنقا صبيحة عيد الأضحــى نواحي البيضاء | حوادث و حقوق

عـــــاجل:أمام ضغط أطـــفاله..أب أســـرة ينتحر شنقا صبيحة عيد الأضحــى نواحي البيضاء

مؤلم...مصرع شخص ليلة العيد بالدشيرة الجهادية | حوادث و حقوق

مؤلم...مصرع شخص ليلة العيد بالدشيرة الجهادية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عيد الأضحى خلف أســوار سجن عــكاشة..طقوس خاصة و فرحة سجينات ممزوجة بالألــم | خارج البلاطو
منذ 39 دقيقة

عيد الأضحى خلف أســوار سجن عــكاشة..طقوس خاصة و فرحة سجينات ممزوجة بالألــم

مــغاربة يباركون عيد الأضحـــى بعد صلاة العيد+أجواء و شعــائر خاصة من البيضاء | خارج البلاطو

مــغاربة يباركون عيد الأضحـــى بعد صلاة العيد+أجواء و شعــائر خاصة من البيضاء

الهيـــــني لشوف تيفي: العفو الملكي على رفاق الزفزافي مصالحة مع الريف | تسجيلات صوتية

الهيـــــني لشوف تيفي: العفو الملكي على رفاق الزفزافي مصالحة مع الريف

شـــرا 2 حوالة ماتو ليه فالكــوفر ديال الطوموبيل ليلة العيد فكــازا | خارج البلاطو

شـــرا 2 حوالة ماتو ليه فالكــوفر ديال الطوموبيل ليلة العيد فكــازا

﻿

آخر المستجدات

غضب كبير يجتاح مواقع التواصل بسبب قلة المياه و انقطاعها تزامنا مع عيد الأضحــى بعدد من المدن المغربية | مجتمع
منذ 11 دقيقة

غضب كبير يجتاح مواقع التواصل بسبب قلة المياه و انقطاعها تزامنا مع عيد الأضحــى بعدد من المدن

فاجعة...مغني شاب بأكادير يشنق نفسه داخل أستوديو صبيحة عيد الأضحى | حوادث و حقوق

فاجعة...مغني شاب بأكادير يشنق نفسه داخل "أستوديو" صبيحة عيد الأضحى

فيديو يفضح مسؤولي البعثة المغربية..شوفو شنو واقع للحجاج المغاربة | مجتمع

فيديو يفضح مسؤولي البعثة المغربية..شوفو شنو واقع للحجاج المغاربة

عاجل :اسرائيل توافق على خطط بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة | دولي

عاجل :اسرائيل توافق على خطط بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.