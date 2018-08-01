مؤلم..فرحة العيد تتحول إلى مأساة: شاب ينتحر شنقا بتيفلت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن دوار شريفة بتيفلت، اهتز فجر يومه الأربعاء، على وقع خبر صادم، يتمثل في إقدام شاب على انهاء حياته من خلال الانتحار شنقا داخل منزل أسرته لأسباب مجهولة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن دوار شريفة بتيفلت، اهتز فجر يومه الأربعاء، على وقع خبر صادم، يتمثل في إقدام شاب على انهاء حياته من خلال الانتحار شنقا داخل منزل أسرته لأسباب مجهولة.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن بعض التفاصيل، أن فرحة الأسرة بالعيد تحولت إلى مأساة بعد عثورها على الشاب جثة هامدة معلقا بواسطة حبل داخل المنزل، ليتم إبلاغ السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي.

وأشار ذات المصدر إلى أن جثة الهالك وبعد معيانتها تم نقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، بينما فتحت مصالح الدرك تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الانتحار.



